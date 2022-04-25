疫情｜港增431宗確診多18死　連續兩日跌穿500宗

第五波疫情確診人數有所回落，本港今日新增431宗確診個案，連續兩日少於500宗確診，當中包括242宗核酸檢測陽性個案，以及189宗經快速抗原檢測呈報個案，第五波至今累計約1,189,660宗個案。另外，本港再多名18患者死亡，累計死亡個案9,054宗，死亡率是0.76%。

尼泊爾抵港患者病毒量高 暫列輸入個案

在新增個案中，16宗為輸入個案，7宗為昨日抵港人士， 9宗為較早前抵港個案，當中有一宗個案第12日檢測陽性，患者曾在尼泊爾確診，本月12日抵港時檢測陰性，CT值19至27，屬較低水平，即病毒量高，可能是復陽或者社區感染的本地個案，但仍要分析病毒株，暫列作輸入病例，而患者入住的檢疫酒店，暫未發現新個案。

至於院舍無新增爆發，惟在現有爆疫院舍中，其中4間安老院舍及1間殘疾人士院舍再有新增個案，涉及5名員工。

7宗死亡個案由 法醫呈報

另外，再多18名患者死亡，當中有7宗是法醫呈報的個案，涉及1女6男，年齡介乎59至89歲，於2月28日至3月26日離世，其中一人是安老院舍院友，均有長期病，死因與新冠肺炎有關。

其下11宗昨日呈報的死亡個案，分別5男6女，年齡介乎72至95歲，全部為65歲以上長者，當中其中有6人來自院舍。11名死者中，6人無打針，2人已打1針，3位已打2針。

19名師生復課確診 張竹君：目前學校傳播風險不大

今日有600多間學校復課，有19宗呈報陽性個案，包括14宗快測陽性，以及5宗核酸檢測陽性，共涉19間學校，涉及13名學生及6名教師，其中一名學生，其同校一名教師上周陽性，但兩人不同班級，亦無見面。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，由於社區仍有個案，陽性師生較大可能在社區感染，當局會繼續觀察，認為暫時傳播風險不大。