疫情｜港增4375宗確診 輸入個案佔299宗 多3名病患離世(持續更新)

本港疫情個案今日突破四千宗，今日（21日）再新增4,375宗確診，本地個案佔4,076宗，包括1,496宗經核酸檢測確診的個案，以及在快測平台申報並經核酸檢測的呈報共收到2,580宗；輸入個案佔299宗，包括281宗核酸及12宗快測陽性核實個案。

輸入個案來自49個國家，包括英國72宗等，其中有140宗於機場發現，113宗在檢疫酒店確診，餘下46宗屬檢疫完成在社區發現的個案。

另外，醫管局再呈報多3宗死亡個案，分別是1男2女，年齡介乎93至99歲，三人都打了兩針。

93歲男性，有高血壓及心房顫動，亦有肺病及腦退化，經伊利沙伯醫院急症室入院，當時有精神狀況差，不清醒及腳腫，7月2日快測陽性，7月19日入院篩查核酸檢測陽性，CT 值大過30，情形似中風，肺沒有花，心臟發大，呼吸差，血氧跌，急救無效，7月19日逝世

93歲女性，有高血壓、腦退化，7月1日在瑪麗醫院急症室因發燒入院，自行快測陽性，CT 值20，氣促、心臟酵素有升高，心肌梗塞，情況一度穩定，7月13日轉馮堯敬醫院療養，其後逝世

99歲女性，有高血壓、糖尿，腦退化。伊院急症7月8日入院，指定診所轉介，7月3日快測陽性，7月8日入院，CT值小於20，入院後處方特效藥等，情況持續惡化，20號上午逝世

確診個案突破4,000宗，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本地個案有上升趨勢，或會對醫管局構成壓力，但指香港疫苗接種方面的比率仍不是太好，有關情況亦有待改善，呼籲市民盡快打齊三針。

醫院管理局總行政經理李立業表示，現時每日入院約150人，留院病人一直上升，由1000到目前逾1200，壓力較大，已有預案，醫院病床現時有規劃，如隨疫情上升，入院增加，會調動多些病床，牽涉服務調整，包括非緊急服務，有實名人力調動預案，必要有一定數目員工調至北大嶼、AWE、社隔設施，以增加處理病人數量。有服務支援居家確診者，eg遠程診症，識別病人用HA GO提供服務。

414宗學校呈報個案 涉及335間學校

學校個案方面，當局今共接獲414宗陽性個案，包括330名學生及84名教職員，涉及335間學校，過去7日共193間學校呈報2宗或以上個案，有2間學校的個別班別需停課一周：

香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校5A班3名學生確診

順德聯誼總會梁李秀娛沙田幼稚園K3B班3名學生確診

張竹君提醒學校師生每日要做快測，可防止他們在確診後不可上學，以防學校出現大型爆發。

BA.2.12.1變異病毒株佔全港確診數2%

截至7月19日本港錄1,149宗懷疑或確定BA.2.12.1變異病毒株，佔2%；403宗懷疑或確定BA.4/5變異病毒株，佔1%。

再多一間院舍出現新個案，為博愛醫院賽馬會護理安老院，有兩人確診。張竹君認為現時社區傳播比較厲害，院舍的員工或會在社區中帶病毒到院舍，而快測或有局限，如早期發病或未可以檢測到，如加強員工核酸檢測或會更好。她又指長者院舍員工有機會由社區帶病毒去院舍，而快測有局限，對早期發病、病毒量較低的病者或會檢測不到，用核酸檢測會較為穩妥，加上長者抵抗力差，一旦感染有一定程度機會嚴重或死亡，認為加密員工檢測有好處。

張竹君又說，現時的確診個案持續上升，但非與第五波二、三月的速度那麼快，差不多兩星期就「翻一翻」，暫時未見到有下跌的跡象。她提到，學校的檢測情況與院舍不同，學校的教職員及師生全部來自社區，做快測是有效方式去防止有大型爆發。