疫情｜港增4376宗確診 196宗輸入個案 多1名患者死亡 (持續更新)

本港疫情持續，連續多日確診數高達四千多宗，今日(11日)再新增4,376宗確診，本地個案4,180宗，包括1,289宗經核酸檢測確診個案，以及2,891宗在快測平台申報並經核酸檢測的呈報個案，以及196宗輸入個案。再多1宗死亡個案，涉及一名85歲長者。第五波疫情確診死亡人數為9,342宗。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日在記者會上特別提到，打3針的總體病死率為0.04%，而沒有打針的總體病死率為2.88%，相差70倍。另外，她又指80歲以上的死亡宗數逾6600宗，而打完3針的80歲以上長者病死率1.03%，而打完2針的病死率3.58%，而打完1針的病死率6.77%，而沒有打針的病死率為16.12% 。

輸入個案中，68宗在機場找到，98宗於檢疫設施中發現，另有30宗於檢疫後發現，個案來自43個地方，有5個地方多過10宗，包括英國28宗、印度21宗、美國14宗、新加坡及泰國12宗。Omicron變種病毒新亞型個案方面，過去7日感染BA.4或BA.5個案佔10.7%、BA.2.12.2則佔7%。

醫管局公布，1,542名新冠肺炎確診病人留醫，當中210人是新增確診，427人入住隔離病房，81人入住二線隔離病房，466人入住北大嶼山醫院感染控制中心，169名是新增確診病人。新增3名病人危殆及10人嚴重。現時有21名危殆及27名嚴重病人留醫，其中7人危殆在深切治療部留醫。另有1宗離世個案，涉及一名85歲長者，沒有接種新冠疫苗。另外再多182名病人康復，包括165名病人出院，今日有82名醫管局員工確診，另有26名醫管局員工出院返回崗位。

醫院管理局總行政經理(醫療成效及科技管理)關慧敏指，近日超過200名新增確診病人，對比幾個星期前，每日入院病人增加數十人，而新增入院的病人中，有一半是60歲以上，另有20名是3歲以下的幼童。她強調以上兩群組的人士感染後，出現重症及死亡的機會高，呼籲他們盡快接種疫苗。

另外，張竹君又指今日有逾9,800宗合資格海外入境人士可提早離開檢疫酒店，但因暫未能統計完成檢疫後確診個案，故未見有明顯數字。

學校接獲287宗陽性個案 涉及231間學校

學校個案方面，新增231間學校呈報287宗個案，包括68間幼稚園及幼兒中心、95間小學、63間中學、5間特殊學校，分別涉及230名學生及57名教職員。過去7日有121間多於2宗以上個案，今有3間學校有個別班級需停面授課一周，包括：

元朗保良局羅氏信託學校，503A班有8名學生，有一名學生染疫

九龍城港青基信幼兒學校(農圃道)，K2班有19名學生，有2名學生染疫

聖公會聖彼得堂幼稚園(赤柱分校),K2 AM班有14名學生，有1名學生及1名老師染疫

5間安老院舍和1間殘疾人士院舍出現確診個案

而院舍方面，有5間安老院舍及1間殘疾人院舍，其中馮元護老院有較多個案，昨有2名院友確診、今增5名院友確診，累計7名院友確診，導致35名院友及3名工作人員需檢疫。5間安老院舍及1間殘疾人院舍包括：