疫情｜港增4418宗確診 輸入個案佔437宗 多13名患者離世

本港今日(1日)新增3,981宗本地新型肺炎確診個案，另外新增437宗輸入個案，當中包括412宗核酸檢測陽性（70宗確診、322宗無症狀感染及20宗狀況待定個案）及25宗快速抗原測試陽性個案。新增輸入個案當中，284宗涉及機場檢測樣本、107宗涉及第一至三日樣本，餘下46宗涉及第四至七日樣本。另外，再多13名患者離世。

院舍方面，2間安老院舍出現確診個案，涉及2名院友，6名院友被列為密切接觸者；4間殘疾院舍出現確診個案，涉及9名院友及1名員工，38名院友被列為密切接觸者。

呈報陽性個案的安老院舍：

滙豐安老院（環翠）有限公司 (柴灣環翠商場401室)

慶楠護老院（荃灣富麗）有限公司 (荃灣荃華街富麗花園B區1樓)

呈報陽性個案的殘疾人士院舍：

香港耀能協會安定宿舍 (屯門安定邨定泰樓地下)

新生精神康復會山景宿舍 (屯門山景邨景華樓C208至C212室及C301至C312室)

保良局鄭翼之中心 (沙田大圍悠定街9號)

香港心理衞生會李鄭屋宿舍 (深水埗李鄭屋邨孝慈樓B翼地下及二樓)

另外，學校方面，當局接獲752宗陽性個案，包括632名學生及120名教職員，涉及442間學校，有10間學校共11班需停課一周。

新增多於一個班別需要停課的學校：

康怡維多利亞幼稚園

衞生防護中心一直透過基因分析，密切監察陽性檢測個案涉及變異病毒株的情況。截至11月1日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現204宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、6宗BA.4.6、11宗BF.7及23宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現2宗XBB、7宗XBD、1宗BA.2.75.2及8宗BQ.1.1亞系個案。



衞生署公共衞生化驗服務處於10月23日至29日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約0.1%及91.3%（七天移動平均比例）。



此外，截至今日零時零分，於第五波疫情期間共錄得10 197宗死亡個案曾對新型冠狀病毒呈陽性，當中由醫院管理局及公眾殮房報告的個案分別為10 111宗及83宗，以及三宗由香港中文大學醫院報告的個案。至今本港累計死亡個案共有10 410宗。