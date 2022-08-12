疫情｜港增4439宗確診 217宗輸入個案 多4名患者死亡 (持續更新)

本港疫情持續，連續多日確診數高達四千多宗，今日（12日）再新增4,439宗確診，本地個案4,222宗，包括1,263宗經核酸檢測確診個案，以及2,959宗在快測平台申報並經核酸檢測的呈報個案，以及217宗輸入個案。

再多4宗死亡個案，涉及3男1女，其中一人無打針，一名82歲男，有中風，高風血，7月18日入威院，有肺花，入院是PCR陽性，CT值少於20，至7月25日轉到北大嶼山醫院，其後情況轉差，延至昨日離世。第五波疫情確診死亡人數為9,346宗。

醫院管理局公布，現時有1565人正在留醫，429人在隔離病房，共26危殆21嚴重，其中9人接受深切治療。近日再多200宗新症需要入院，有23位是3歲以下兒童，並呼籲家長帶子女打針。

另外，青山醫院出現感染群組，至今有17人確診，當局正跟進事件。醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，病房中前有6名病人，在同一病房，沒見到有交叉傳染，但當局在這件上未有百分百的答案，仍在開會討論及跟進事件的關係。李立業亦特別提到，第四針的接種年齡已降至50歲，呼籲市民盡快接種。

學校接獲214宗陽性個案 涉及179間學校

學校個案方面，今日呈報214宗個案，來自179間學校，涉名147學生及67名教職員，過去7日有85間學校有兩宗以上的確診個案，無學校的個別班級需要停課1星期。

7間老人院及5間殘疾人院舍有確診

院舍方面，再多13間院舍出現個案，分別包括，老人院：

佛教般若安老院有限公司，有1位院友確診，5院友需要檢疫。

路德會社會服務處路德會梁季彝夫人安老院，有1位院友確診，8院友需要接受檢疫。

善頤大華護老院，有1位院友1員工確診，3院友需要接受檢疫。

嘉頤（大埔）護理院，有1位院友確診，1院友需要接受檢疫。

春天護老之家，昨日加今日共有4院友和2員工確診，25院友、4員工需要接受檢疫。

天龍苑有1位員工確診，14院友需要接受檢疫。

萬壽宮有1位員工確診，1院友5員工需要接受檢疫。

殘疾人院舍：

彩怡之家有限公司，1位員工確診，4院友需要接受檢疫。

香港中華基督教青年會華愛之家宿舍1位員工確診，1院友需要接受檢疫。

鄰舍輔導會友愛展能中心暨宿舍，1位員工確診，3院友需要接受檢疫。

新生精神康復會思悅園1位員工確診，1院友需要接受檢疫。

東華三院洪福綜合職業復康中心宿舍，2院友確診，27院友需要接受檢疫。

資科辦提醒「紅黃碼」人士要更新3.4.0版本

安心出行應用程式推出更新版本，加入「紅黃碼」新措施，持「黃碼」人士不能進入指定處所。副政府資訊科技總監黃志光表示至今的運作順暢，有報導指旅客抵港時的安心出行未更新，但他說，在上網後而系統更新後，安心出行會進行自動更新。他又提醒「紅黃碼」人士要更新安心出行3.4.0的版本，而商戶也要更新至4.4.0的版本，並提醒「紅碼」人士必須留在隔離處所，不可離開處所。

更新安心出行只需要在設定查核安心出行的版本，至於海外抵港人士會被區分為「黃碼」人士，系統會自動比對相關人士的數據，如完全醫學監測安心出行會作出提醒，並會自動轉為「藍碼」。黃志光又指，「紅黃碼」實施以來運作暢順，至今系統錄得3,000萬多次比對，以及2萬多次轉碼操作。