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2022-06-04 16:48:09

疫情｜港增446宗確診　中環酒吧群組再多76宗個案 (持續更新)

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疫情記者會

疫情記者會。(資料圖片)

中環酒吧群組持續有個案。本港今日新增446宗確診，當中270宗屬快測呈報個案，176核酸檢測陽性，輸入個案64宗，今日無新增死亡個案，累計死亡個案9,168宗。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，61日呈報數字，有72宗個案覆時呈陰性，佔20%

中環4間酒吧今日新增76宗個案，包括「Zentral」酒吧多2宗個案，累計35宗，涉及18男17女；The Iron Fairies」酒多3宗個案，累計51名顧客及2名職員感染，涉及31女22男；「LINQ」吧再增44宗個案，累計65宗個案，涉及40男25女；蘭桂坊「Shuffle」多27宗個案，累計42宗，涉及28女14男。

張竹君表示，暫時相信酒吧「Zentral」和「The Iron Fairies」等病毒源頭來自社區，至於「LINQ」和Shuffle」的病毒源頭則有待個案追蹤後再決定。

多間學校呈報陽性   浸大附屬學校王錦輝中小學法文班3師生染疫

今日多間學校呈報陽性個案，其中基督教宣道會宣基小學有5名學生確診，4人在2A班，須停課至下周四(10日)；香港保護兒童會聖誕老人愛心粉嶺幼兒學校錄3名N1學生感染，當中2人來自同一家庭，曾經在學校午睡，中心建議班別同樣暫時停課至下周四(10日)。

此外，血會上智英文書院爵士舞再增3宗個案，其中1人是跳舞班學生，跳班累計有6名學生感染；香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學，有1名老師和2名學生讀法文班有個案，由於學生來自不同班別，中心建議法文班的學生停課1周。

增一宗BA.2.12.1無源頭個案   七旬婦居太古城怡山閣

再多一宗BA.2.12.1無源頭個案，患者為70歲女士，居太古城高山台怡山閣，5月28日發病，31日快測陽性，傳染期間到訪多間食肆，須納入強檢名單，包括：

  • 5月27日及30日下午到太古城百芳池上便當
  • 5月29日晚上到將軍澳PopCorn翠園
  • 5月28日下午到灣仔中菜館
  • 5月28日到翡翠明珠廣場大家樂
  • 5月26日中午到康怡海港薈
The Iron Fairies 酒吧The Iron Fairies被指通風欠佳。(資料圖片／鍾式明攝)
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