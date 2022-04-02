疫情｜港增4475宗確診　張竹君：輸入個案升屬預期之內

第五波疫情持續，本港今日(2日)新增4,475宗新型冠狀病毒陽性檢測個案，包括2,286宗核酸檢測陽性，以及2,189宗快速測試陽性呈報個案；其中18宗屬於輸入個案，包括13宗昨日抵港的個案，較昨日急增15宗。衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，輸入個案回升是預期之內。翻查資料，過去7天的輸入個案介乎兩宗至7宗，平均每天約4宗。
輸入個案涉英國菲律賓
港府對於9個地區的「禁飛令」實施近3個月，昨日起解除，容許已完成接種兩針新冠疫苗的港人返港，抵港後需要在機場接受抵港檢測，並須入住檢疫酒店最少7天，而昨日檢測陽性的輸入個案會納入今日公布的確診數字。張竹君指，今日新增18宗輸入個案中，13宗為昨日抵港，包括4宗乘搭阿聯酋航空EK384及兩宗乘搭新加坡航空SQ894；18宗輸入個案分別來自菲律賓、新加坡、瑞士、西班牙、英國、泰國、阿聯酋和荷蘭。英國和菲律賓都屬於禁飛令涵蓋的國家。
張竹君補充指，由於阿聯酋航空EK384航班觸發「熔斷機制」，政府禁止該航空公司於明起至4月9日從杜拜及曼谷抵港。
對於昨日一度誤稱本港曾出現兩宗Omicron XE案例，張竹君指，昨向港大教授潘烈文了解後，得知兩宗個案雖然為Omicron BA.1及BA.2的複合病毒株，但並非屬於XE，是自己有誤會，而本港至今沒有出現XE案例。
公立醫院昨增99死
第五波累計逾115萬宗確診，包括7,848宗死亡個案，染疫病死率為0.68%。醫管局公布，公立醫院昨日新增99宗死亡個案，包括59男40女，年齡介乎47歲至109歲，當中42人來自院舍；在昨日的死亡個案中，57人沒有打針、22人打過一針、18人打過兩針、兩人打過三針；89人為65歲或以上長者，另外多人較為年輕。另再多15人危殆、27人嚴重，目前79名危殆病人在深切治療部留醫。此外，早前多17人離世，但因數據滯後未有公布，包括8男9女，年齡介乎64歲至98歲。
較年輕死亡個案
- 59歲男子：本身患有淋巴癌
- 57歲男子：本身患有肺塵埃沉着病、懷疑肺癌
- 47歲男子：本身患有擴散小腸癌
- 49歲女子：本身患有血癌