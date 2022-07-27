疫情｜港增4508宗確診多10死　兩校校巴有傳播　處方口服藥臨床指引研放寬 (持續更新)

本港個案連續7日破4,000宗，今日新增4,508宗確診，本地個案4,288宗，包括1,763宗經核酸檢測確診個案，以及2,525宗在快測平台申報並經核酸檢測的呈報個案；另有220宗輸入個案，多10名患者死亡，年齡介乎74至97歲，大部分有長期病患。再有公立醫院病房出現傳播，醫管局亦研究放寬口服藥臨床指引，涉及考慮降低服藥年齡，以及涵蓋更多高危病人。

葵涌醫院病房有傳播 4人中招

醫管局總行政經理(醫療成效及科技管理)關慧敏交代公院最新情況，指葵涌醫院一病房有員工在上周五(22日)確診，其後醫院再發現2名病人及1名員工感染，正調查個案關連，病人已送住瑪嘉烈醫院治療，4名病人被列密切觸者，院方會繼續進行病毒檢測。

她又透露，醫管局正研究放寬處方口服藥臨床指引，讓更多病人服藥，目前正與專家商討，有兩個方向，一是考慮降低服藥年齡，二是包含更多高危病人，最新情況有待公布，而現前有1,390名病人留醫，當中162名為新增病人。

學校呈報 482 宗個案 6校班級有個案須停課

學校方面，多371間學校呈報482宗個案，涉及395名學生和87名教職員，當中6間學校有個別班級有個案，需要停課一周，包括：

路德會沙崙堂幼稚園(慈愛分校)上N5班，19名學生中，有2人確診

聖公會阮鄭夢芹銀禧小學5B班，22名學生中，有3人確診

觀塘浸信會彩明幼稚園K3B班，11學生中，有2人確診

寶血幼稚園高班勇班，31名學生中，有3人確診

天水圍循道衛理中學4D班，41學生中，有5人確診

基督教香港信義會禾輋信義學校，有班別30學生中，有3人確診

另有2間學校有校巴出現爆發，涉及香港耀能協會羅怡基紀念學校校巴，有1名學生及1名職員確診，乘搭校巴的人士要暫時停課；以及崇真小學暨幼稚園19號小巴，在9學生及2名工作人員中，有2名學生、1名工作人員及1名保姆確診，乘搭校巴的人士要暫時停課。

多4間院舍現個案

4間院舍出現個案，包括：

匯豐安老院環翠有限公司，1名院友，1名工作人員確診，因此有2位工作人員、1名院友須檢疫

聚福安老院有限公司，有1名院友，1名員工，有一些人需要檢疫

騰達護老中心，有3個院友，1位員工確診，所有1樓30名院友需要檢疫

明愛健康居1位院友確診，1名需要檢疫。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，目前懷疑Omicron BA.2.12.1變種病毒個案比例為3.1%，懷疑BA.4或BA.5比例為1.9%，均有輕微上升。關慧敏補充，截至周日(24日)，共處方超過3.8萬劑新冠口服藥，其中1萬劑處方予急症室和住院病人，其餘透過其他途徑處方，截至上周四(21日)，私家醫生共為400名病人處方新冠口服藥。