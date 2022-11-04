疫情｜港增4516宗確診 輸入個案佔356宗 多11名患者離世

本港今日(4日)新增4,160宗本地新型肺炎確診個案，另外新增356宗輸入個案，當中包括325宗核酸檢測陽性（57宗確診、252宗無症狀感染及16宗狀況待定個案）及31宗快速抗原測試陽性個案。新增輸入個案當中，261宗涉及機場檢測樣本、59宗涉及第一至三日樣本，餘下36宗涉及第四至七日樣本。另外，再多11名患者離世。

學校個案方面，共432間學校呈報634宗個案，涉530名學生和104名教職員；有11間學校共12班因出現群組感染，需停課7日，其中明我幼稚園新增多於一個班別需要停課。

院舍個案方面，3間安老院舍共5名院友確診，10名院友需要檢疫；另有1間殘疾院舍共1名院友確診，3名院友需要檢疫。

最新感染Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系個案分別佔本地0%及91%。

呈報陽性個案的安老院舍：

如意護理安老院（屯門26區黃家圍第三台140-143號地下至三樓）：3名院友確診；4名院友列密切接觸者

仁愛護老中心有限公司（荃灣荃威花園第三期商場6字樓A至H、J至N及P號舖）： 1名院友確診；2名院友列密切接觸者

香海正覺蓮社主辦佛教李莊月明護養院（上水保平路5號）：1名院友確診；4名院友列密切接觸者

呈報陽性個案的殘疾人士院舍：

柏齡護理院（葵涌和宜合道50至56號葵涌花園1至3字樓）：1名院友確診；3名院友列密切接觸者

醫管局公布，多231名確診病人留醫，現共1,919名確診病人留醫治療；當中共41名危殆及42名嚴重病人，當中12名危殆病人正接受深切治療。