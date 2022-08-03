疫情｜港增4547宗確診 226宗輸入個案 再多4名患者死亡

本港疫情持續，連續13日確診宗數逾4千宗，今日新增4,547宗確診，本地個案4,321宗，包括1,771宗經核酸檢測確診個案，以及2,610宗在快測平台申報並經核酸檢測的呈報個案，輸入個案新增226宗。

輸入個案方面，118宗在機場檢疫中發現，68宗在檢疫設施中發現，另有40宗是完成檢疫後發現。相關個案來自41個國家及地區，其中有6個地方多於10宗，包括英國43宗、印度31宗、菲律賓23宗、美國17宗、新加坡16宗及泰國12宗。

再多4名患者離世 分別3男1女

另有4宗離世個案，分別3男1女，年齡介乎84歲至89歲，而第5波疫情死亡總數9,311人。當中3人未打齊三針疫苗，一人為89歲老婦，其自身有多長期病，如高血壓、心律不正及有乳癌，昨日離世，早兩日已不適，如發燒，但未有求醫，至昨日昏迷不醒，呼籲病人不適緊記做檢測，如是長者或長期病患應盡快求醫。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻公布，1533名新冠肺炎確診病人留醫，當中164人是新增確診，998人入住隔離病房，92人入住二線隔離病房，473人入住北大嶼山醫院感染控制中心，133名是新增確診隔離病人。新增6名病人危殆及8名病人嚴重。現時有20名危殆及24名嚴重病人留醫，其中6人危殆在深切治療部留醫。另外，再多163名病人康復，包括146名病人出院。醫院管理局現時累積26252名員工確診，另有25710名員工康復復工。

劉家獻又指明日起6個月大嬰兒可打針，20多家普通科門診可提供接種，打第4針年齡下降至50歲。

隨近日確診住院病人增加，劉家獻指醫院會按需將內科或外科情況穩定病人轉院接受治療。公院會轉介合適病人至13間私家醫院，共364張病床，現約有40至50名病人已轉介往私家醫院。另中大醫院會提供24張病床接收新冠病人。

學校接獲437宗陽性個案 涉及330間學校

學校方面，當局今共接獲437宗陽性個案，包括356名學生及81名教職員，涉及330間學校。過去7日共228間學校呈報2宗或以上個案，有5間學校的個別班別需停課一周，包括：

香港九龍塘基督教中華宣道會台山陳元喜小學2A班有3名學生確診

瑪利諾神父教會學校小學部3D班有3名學生確診

田景邨浸信會呂郭碧鳳幼稚園K1B班有3名學生確診

心怡天地幼稚園(麗城) PN REDLAND班有 2名學生確診

福建中學5D班有4名學生確診

3間殘疾院舍及3間安老院舍爆疫

另外，再多3間殘疾院舍及3間安老院舍爆疫：

荃灣定安護老院有限公司，1名院友確診，22名院友需要檢疫

志蓮淨苑治療護理安老院，1名員工確診，3名院友需要檢疫

陽光護理之家，3名院友確診，19名院友需要檢疫

靈實寶琳日間活動中心暨宿舍，1名員工確診，7名院友需要檢疫

保良局薄扶林復康中心，1名員工確診，3名院友需要檢疫

竹園區神召會智逸軒，1名院友確診，3名院友需要檢疫

至於醫院管理局前行政總裁梁栢賢於社交平台表示，相信本港疫情已達頂峰，料11月前確診數字不會大升。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君回應有關言論，指疫情的趨勢仍有待觀察，估計升勢暫未見頂。