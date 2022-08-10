疫情｜港增4593宗確診 249宗輸入個案 再多4名患者死亡 另多6宗瘧疾確診個案(持續更新)

本港疫情持續，連續多日確診數高達四千多宗，今日（10日）再新增4,593宗確診，本地個案4,344宗，包括1,716宗經核酸檢測確診個案，以及2,628宗在快測平台申報並經核酸檢測的呈報個案，以及249宗輸入個案。再多4宗死亡個案，涉及2男2女，年齡介乎61歲至87歲，1人來自院舍，有2位未有完成接種3劑疫苗。第五波疫情確診死亡人數為9,341宗。

至於瘧疾個案方面，再新增6宗確診個案，現時累計共85宗確診個案，另有數宗是懷疑個案仍等候結果。

輸入個案當中，113宗在機場找到，106宗於檢疫設施中發現，另有30宗於檢疫後發現。來自47個地方，有7個地方多於10宗，包括英國45宗、菲律賓22宗、印度及美國19宗、新加坡及泰國16宗、尼泊爾14宗。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏表示，長者若確診，不方便出外就醫，可用HA Go應用程式視像診症服務，每日運作，用速遞公司送藥到病人居住的地址，目前逾3千人使用，將會繼續審視視像診症服務，希望覆蓋更多病人。

醫管局公布，1,516名新冠肺炎確診病人留醫，當中201人是新增確診，420人入住隔離病房，74人入住二線隔離病房，433人入住北大嶼山醫院感染控制中心，152名是新增確診隔離病人。新增3名病人危殆及7人嚴重。現時有23名危殆及25名嚴重病人留醫，其中6人危殆在深切治療部留醫。另外，再多227名病人康復，包括194名病人出院，今日有27名醫管局員工確診，另有27名醫管局員工出院返回崗位。

另外，香港兒童醫院血液及腫瘤科出現爆疫情況， 1名醫生、2名護士及1名病人助理先後確診，暫時未有其他員工及病人列為密切接觸者，醫管局正調查其感染源頭。

關慧敏指，他們先後於8月5日及8日出現病徵。他們每日會進行快速測試，每星期亦會進行2次核酸。雖然有關職員核酸檢測一度呈陰性，但因他們身體不舒服，再做核酸發現確診，沒有其他員工及病人被列為密切接觸者。有關員工曾照顧1名在7月初於社區感染的確診病人。當局正追查個案關聯。

學校接獲277宗陽性個案 涉及214間學校

學校個案方面，新增214間學校呈報277宗個案，分別211名學生及66名教職員。過去7日有139間學校呈報兩宗或以上個案，今日亦建議了4間學校的部分班級停課一星期，包括：

匡智翠林晨崗學校，高中A班2名學生確診

聖公會德田李兆強小學，3E班4名學生確診

香港浸會大學附屬幼稚園，下低甲班2名學生確診

香港九龍塘基督教中華宣道會台山陳元喜小學，4B班3名學生確診

院舍個案方面，今日有3間老人院及2間殘疾院舍出現個案，其中香海正覺蓮社佛教寶靜安老院，1名員工確診，3名院友須檢疫；仁濟醫院李陳玉嬋安老院，1名院友確診，4名院友須檢疫；深水埗大愛護老之家有限公司、殘疾院舍香港精神康復會天悅宿舍、觀塘香港心理衞生會欣怡軒亦有確診。

張竹君：今日約9000名合資格旅客獲准離開檢疫酒店

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日有約9000名合資格旅客，獲准離開檢疫酒店。被問及旅客提早離開出現混亂問題，她坦言因所涉人數眾多，酒店需要時間安排，原則上是先入先出，又強調3+4是於周五才正式生效。