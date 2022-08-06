疫情｜港增4602宗確診多4死　另58名瘧疾患者公院留醫 (持續更新)

本港疫情持續，今日再新增4,602宗確診，本地個案4,322宗，包括1,468宗經核酸檢測確診個案，以及2,854宗在快測平台申報並經核酸檢測的呈報個案，另新增280宗輸入個案，再多4名患者離世，年齡介乎72歲至93歲，當中1人無接種疫苗，3人完成疫苗接種。此外，現時有58名瘧疾病人在公院留醫，大部分是中國人名字，惟國籍未詳。

多2校 班級須停課 一校巴疑有傳播

再有6間院舍出現個案，包括3間安老院舍及3間殘疾人士院舍，輝濤中西結合安老院、耆康會關泉護理安老院、誠信兒童之家、扶康會啟康之家等；學校方面，再有2間學校的個別班級要停課，涉中華基督教會基慧小學，2E班25學生中，有4學生確診；元朗佛教榮茵學校25號巴士有12人乘搭，當中2名學生確診，未找到源頭。

變種病毒方面，現時有9.8%為BA.4或BA.5個案，7.3%則為BA.2.12.1個案。

對於今日有指本港再多30多宗瘧疾個案，醫管局總行政經理劉家獻表示，截至今日中午，有58名瘧疾病人在本港公立醫院留醫，涉及56男2女，年齡介乎25歲至56歲，其中1人情況危殆，留醫深切治療部(ICU)，2人嚴重，其餘人士情況穩定。

張竹君： 瘧疾患者 名字 大部分是中國人

衛生防護中心傳染病處主任張竹君補充，大部分個案在非洲幾內亞抵港，有些個案是同行人士或者同公司的人士，當局已取得名單，並已到其檢疫酒店篩查，目前篩查出20多位帶瘧疾病毒，已送到公立醫院接受治療。她提及昨日有一班機，大概是120位人士，港口衛生人員為人士抽血檢驗，發現當中有13人初步對瘧疾檢測呈陽性，已送醫管局接受治療；另有數分人士早前已抵港，近日才感不適，自行到醫院求醫。

被問到瘧疾患者的國籍時，張竹君指，看名字大部分是中國人，惟無詳細研究他們的國籍。至於會否禁止幾內亞的航班抵港，她表示沒聽聞有相關的打算。她補充，瘧疾是靠蚊傳播，並非像新冠病毒透過空氣傳播，有關的蚊據食環署的記錄在香港市區是沒有的。