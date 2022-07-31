疫情｜港增4634宗確診 本地個案佔4445宗 (持續更新)

本港今日新增逾4,634宗個案，其中4,455宗為本地確診，179宗輸入個案，其中有85宗於機場發現，74宗在檢疫酒店確診，餘下20宗屬檢疫完成在社區發現的個案。本港新增一宗死亡個案，第五波疫情確診死亡人數為9,260宗。而早前確診的22個月大女嬰仍然危殆。

新增一名患者死亡個案

該名新增的死亡個案為82歲男患者，由醫管局呈報，並非來自院舍，亦無疫苗接種紀錄。該82歲男病人有糖尿病、血壓高、脂肪肝，可自行照顧起居飲食，7月25日曾因頭痛、輕微咳嗽到普通科門診求醫，隨後確診；7月27日到指定診所應診，獲處方抗口服藥物，由於該名病人當時沒有發燒，心跳維生指數正常，獲安排回家；7月29日因再發燒和咳嗽，獲安排內科病房接受治療，隨後病情惡化，併發肝腎衰竭，昨日離世。

新增1間安老院舍出現確診個案，為葵青葵芳居，有一名院友確診，附近7名院友需接受檢疫。

22個月大女嬰仍然危殆

醫管局公布，1,494名新冠肺炎確診病人留醫，當中181人是新增確診，488人入住隔離病房，71人入住二線隔離病房，443人入住北大嶼山醫院感染控制中心，154名是新增確診隔離病人。新增6名病人危殆及5名病人嚴重。現時有21名危殆及27名嚴重病人留醫，其中12人危殆在深切治療部留醫。早前確診的22個月大女嬰仍然危殆，正在東區醫院兒科深切治療部留醫，醫療團隊會繼續監測其情況，提供適切治療。

另外，再多138名病人康復，包括125名病人出院；另有2人入院後發現確診，4名同房病人和職員被列作密切接觸者。醫院管理局現時累積26,051名員工確診，另有25,458名員工康復復工。

阿Mo仍危殆 維生指數穩定

MIRROR紅館演唱會大屏幕墮下事件，受傷舞蹈員李啟言(阿Mo)仍然留醫。醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏表示，該名病人情況仍然危殆，但維生指數穩定，醫療團隊會繼續監察其變化。她又指，院方的恩恤安排於疫情期間一直存在。

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君亦指，檢疫人士可因探望危重親屬或參加葬體，申請暫時離開檢疫地點，由去年4月1日至今年3月31日期間，衛生署共批准1,240宗申請。