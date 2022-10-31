疫情｜港增4766宗確診 輸入個案佔446宗 多12名患者離世

本港今日(31日)新增4,320宗本地新型肺炎確診個案，另外新增446宗輸入個案，當中包括416宗核酸檢測陽性（83宗確診、319宗無症狀感染及14宗狀況待定個案）及30宗快速抗原測試陽性個案。新增輸入個案當中，299宗涉及機場檢測樣本、88宗涉及第一至三日樣本，餘下59宗涉及第四至七日樣本。另外，再多12名患者離世。

院舍個案方面，2間安老院舍共2名院友確診，2名院友需要檢疫；另有1間殘疾院舍共1名院友確診，3名院友需要檢疫。

呈報陽性個案的安老院舍：

善頤（萬基）護老院 (九龍窩打老道86號萬基大廈2字樓)

新松齡護老中心 (九龍觀塘順利邨順利商場2期地下部分、1字樓部分、2字樓部分及利富樓3字樓F20-F22室)

呈報陽性個案的殘疾人士院舍：

順恩護理院 (九龍旺角廣東道913-923號順昌大厦1字樓)

另外，學校個案方面，過去數日共658間學校呈報1274宗個案，涉1060名學生及214名教職員；有18間學校共20班及1輛校車因出現群組感染，需停課7日。

新增多於一個班別需要停課的學校：

博士山（香港）國際幼稚園－將軍澳

聖傑靈女子中學

新增有乘坐同一輛校車的學生需要停課的學校：

香港靈糧堂幼稚園

最新感染Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系個案分別佔本地個案約0.1%及91.5%。衞生防護中心沒有發現陽性檢測個案涉及新發現變異病毒株，本港的輸入個案中累計發現202宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、6宗BA.4.6、11宗BF.7及22宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現6宗XBD、1宗BA.2.75.2及7宗BQ.1.1亞系個案。

醫管局宣布，截至今日（10月31日）凌晨零時零分，共有1,987名確診2019冠狀病毒病的病人留醫治療，當中有184名新增確診病人，留醫的病人中，175名病人正接受氧氣治療，另有十名病人需要以呼吸機協助呼吸。需要入住隔離設施的病人中，407名病人在隔離病房，124名病人在二線隔離病房，478名病人在北大嶼山醫院香港感染控制中心，當中合共有137名是新增確診病人。新增呈報四名危殆病人及六名嚴重病人，現時合共有29名危殆及38名嚴重病人，當中九名危殆病人正接受深切治療。另外，146名病人康復，當中129名病人出院。另外，過去一日新呈報12名確診病人在公立醫院離世。



第五波疫情至今共有79,437名病人康復，其中包括79,086名病人已出院。自2020年初起，本港共有91,817名病人康復，其中包括91,466名病人已出院。