疫情｜港增4884宗確診 輸入個案佔188宗 多5名病患離世(持續更新)

本港個案連續9日破四千宗，今日新增4,884宗確診，本地個案4,696宗，包括1,751宗經核酸檢測確診個案，以及2,945宗在快測平台申報並經核酸檢測的呈報個案，輸入個案就新增188宗，包括161宗核酸及27宗快測陽性核實個案。

188宗輸入個案當中，79宗在機場檢疫中發現，90宗為酒店檢疫期間，19宗為離開檢疫酒店後的個案。有關病例來自40個國家及地區，以下6個地方輸入多於10宗個案，包括英國30宗、新加玻17宗、印度16宗、菲律賓15宗、美國15宗、澳洲15宗。

再多5名患者死亡，分別為4男1女，年齡介乎55至88歲，當中1人來自院舍，包括：

88歲男子，有肝硬化，曾中風，長期臥床，7月25日因肚痛、吐血入院，情況不斷惡化

61歲男子，懷疑有肺癌，在家中被發現不醒人事，送到急症室時已經去世

86歲男子，有血壓高、脂肪高及曾中風，在7月20日入院，因吸入性肺炎離世

75歲男子，有肺癌，轉移到手部，多器官衰竭，昨日離世

55歲女子，懷疑由高處墮下，送抵醫院已沒有呼吸

醫管局表示，1,411名新冠肺炎確診病人留醫，當中179人是新增確診，440人入住隔離病房，58人入住二線隔離病房，432人入住北大嶼山醫院感染控制中心，141名是新增確診隔離病人。新增9名病人危殆，新增5名病人嚴重。現時有21名危殆及18名嚴重病人留醫，其中10人危殆在深切治療部留醫。昨日公布的22個月女嬰仍然危殆，會密切監察其情況。經了解後，前日發燒，同晚8時半到普通科門診求診，晚上9時半被送往東區醫院急症室。

另外，再多147名病人康復，包括136名病人出院。醫管局累積25,954名員工確診，累計25,398名員工康復復工。瑪麗醫院內科病房一名85歲男病人，7月24日的術前檢測確診，同一病房在7月26日及昨日分別再多2人確診，情況穩定。而經流行病學調查，發現同一病房有4名員工在7月26日先後確診。

即日起放寬處方新冠口服藥安排

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏宣佈，今天（29日）將放寬新冠口服藥安排，今日起醫管局更新處方口服藥的安排，新安排下，無論病人是否打疫苗，60歲以下的高風險人士、長期病患，病癥出現5日內求診，且無臨床上不適合的問題，都可以處方口服藥。安排是希望更多適合的病人服用，減低重症、死亡的風險。她呼籲，有病癥就要盡快看醫生。

關慧敏指，留意到近期的死亡個案上升，呼籲未打齊3針的市民要打齊疫苗，並指死亡個案較多為長者。她指，打3針可有助降低死亡率，呼籲長者及高危人士盡快打針。她又補充，現時有不同途徑求醫，包括支援熱線、指定診所，另外HA Go手機程式也可以遠程看病。她呼籲未打針的市民盡快接種。

她表示，目前共處方逾40,000劑新冠口服藥，雖然在新安排下將處方更多口服藥，不過強調目前儲備仍然足夠。

351宗學校呈報個案 涉及290間學校

學校錄351宗確診個案，分別來自290間學校，涉及302名學生和49名教職員，過去7日有161間學校有兩宗以上的確診個案。當局建議3間學校個別班級停課一周，包括：

五旬節中學4A班；3學生確診

皇仁書院4C班；3學生確診

聖公會青山聖彼得堂山景邨幼稚園K3A班；3學生確診

另外，今日有2間老人院、2間殘疾人院舍需要接受檢疫，包括：