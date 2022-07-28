疫情｜港增4886宗確診 多5名病患離世 8月1日起公立醫院探訪者需提供48小時內核酸檢測

本港個案連續8日破四千宗，今日新增4,508宗確診，本地個案4,886宗，包括1,786宗經核酸檢測確診個案，以及2,858宗在快測平台申報並經核酸檢測的呈報個案，輸入個案就新增248宗，其中有102宗於機場發現，來自44個國家，125宗在檢疫酒店確診，餘下21宗屬檢疫完成在社區發現的個案。

多5名患者死亡 年齡介乎56至100歲

再多5名患者死亡，分別為3男2女，其中2位來自院舍，年齡介乎56至100歲，大部分有長期病患，包括：

68歲男士，已打3針，曾進行肝臟移植，有腎衰竭，7月26日在家中暈倒，家人將他送院，延至昨日不治

88歲女士，有糖尿、血壓高及中風病史，在家中跌倒，併發心臟病發、肺水腫，延至昨日不治

56歲男士，有糖尿、血壓高及嚴重中風病史，沒有自理能力，7月頭因病入院，情況一直惡化，延至昨日不治

100歲女士，有糖尿、血壓高、心臟病，因發燒、精神不振入院，情況一直惡化，延至昨日不治

一名男士，有嚴重慢性阻塞肺病，被家人發現暈倒，送院時已沒有呼吸，個案已轉交死因庭

另外，醫管局亦宣佈公立醫院更新探訪要求，由8月1日起，所有探訪人士必須持有48小時內的核酸檢測陰性結果。醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏表示，實施新探訪要求是保護病人，至於臨終病人家屬可先出示快測結果，後補核酸檢測結果。

醫管局亦公布，1384名新冠肺炎確診病人留醫，當中155人是新增確診，438人入住隔離病房，24人入住二線隔離病房，424人入住北大嶼山醫院感染控制中心，126名是新增確診隔離病人。新增5名病人危殆及2名病人嚴重。現時有22名危殆及11名嚴重病人留醫，其中6人危殆在深切治療部留醫；另再多155名病人康復，包括142名病人出院。醫院管理局現時累積25,890名員工確診，另有25,321名員工康復復工。

22個月大女嬰確診曾有抽搐目前情況危殆

有一個22個月大的女嬰，居於離島，曾發燒及抽搐，昨晚由飛行服務隊送往東區醫院，目前情況危殆，現需要以呼吸機協助呼吸，及使用強心藥，令人擔心是由新冠病毒引發腦病變，腦水腫亦嚴重，他1名姐姐昨日確診，或受感染。

政府抗疫專家顧問劉宇隆指，女嬰曾出現抽搐及神情呆滯，懷疑出現腦病變或腦炎；暫時未知女嬰感染那一種病毒株，不過女嬰病毒量高，稍後將會進行病毒分析。

409宗學校呈報個案 涉及351間學校

學校錄宗409確診個案，分別來自351間學校，涉及330名學生和79名教職員。而過去7日有197間學校有兩宗以上的確診個案，當局建議7間學校個別班級停課一周，包括：

聖公會聖約瑟堂幼稚園

明愛樂進學校

靈糧堂秀德小學

明愛樂義學校明智班

南亞路德會沐恩中學

深水埗官立小學

東華三院羅裕積小學 。

院舍方面，多5間院舍方面出現個案，全為安老院舍，包括：