疫情｜港增489宗確診多1死　多一中環酒吧LINQ爆疫18人中招 (持續更新)

再有中環酒吧爆疫。本港今日新增489宗確診，當中319宗屬快測呈報個案，170宗為核酸檢測陽性，輸入個案有65宗，多1名有長期病患的64歲女患者死亡，累計死亡個案9,167宗。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，據5月30日呈報數字，當日接獲150宗快測陽性案個案，其中31宗個案覆查時呈陰性，佔21%。而1周前覆查陰性比率為17%，重申虛報資料是犯罪，可被判罰款及監禁。

新增一中環酒吧爆疫，為砵甸乍街35號的LINQ，目前找到20宗個案，當中10宗個案在上周五(5月27日)晚光顧，另10個案在上周六(5月28日)晚光顧，其中有2人兩晚都有到訪，故累計18人中招，涉及11男7女，年齡17至58歲，一名人士曾到「The Iron Fairies」。

張竹君指，LINQ的顧客，主要在場內飲酒和聊天，期間有除口罩，但場內並沒有跳舞設施，中心正與酒吧負責人聯絡，並索取顧客使用「安心出行」的紀錄，又指疫情2年以來，可發現新冠病毒傳染力非高，會脫下口罩的地方便有機會出現爆發，食肆酒吧會有一定風險，故才要使用「疫苗通行證」，即使有傳播亦不會有嚴重後果，她呼籲若市民要前往去高危地點，應要接種疫苗。

Zentral和 The Iron Fairies酒吧多4宗個案

至於中環「Zentral」酒吧及「The Iron Fairies」酒吧，各多2宗確診個案，「Zentral」累計33宗個案，涉及16男17女，年齡17至30歲；「The Iron Fairies」累計51宗個案，包括49名顧客和2名職員感染，涉及23男30女，年齡18至52歲。

寶血會上智英文書院 爵士 舞班爆疫 6師生中招

今日多34間學校呈報40宗陽性個案，包括28名學生和12名教職員確診，其中寶血會上智英文書院爵士舞(Jazz)班，1老師和5學生確診，爵士舞班共有1名老師及11名學生，他們曾經在上月29日上午9時至中午12時跳爵士舞，期間有戴口罩，但亦曾除口罩飲水，中心相信有機會因而造成傳播，另外檢測陰性的6名學生已要求進行家居檢疫。

此外，設有住宿設施的馬鞍山李寶椿聯合世界書院亦出現傳播，4名留宿學生確診，他們分別住在兩幢大樓的不同樓層。

麥當勞群組增至45宗

再有新增懷疑BA.2.12.1個案，或與麥當勞群組有關，涉及麗晶花園6座1個單位，有3人確診；另一懷疑個案暫無源頭，涉及一名29歲男子，居彩虹道啟鑽苑啟雋閣；太古城鄱陽閣一個家庭，曾訪太古城麥當勞，目前與麥當勞群組有關的個案現累計45宗，只有32宗找到流行病學關聯。