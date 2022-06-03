疫情｜港增499宗確診多2死　蘭桂坊Shuffle酒吧爆疫14宗個案 (持續更新)

再有酒吧出現群組爆發。本港今日新增499宗確診，當中300宗屬快測呈報個案，199宗為核酸檢測陽性，輸入個案有49宗，再多2名患者死亡，累計死亡個案9,160多宗。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，據5月31日呈報數字，有49宗個案覆查時呈陰性，佔23%。

中環有第4間酒吧出現爆發，位於蘭桂坊德己立街的Shuffle酒吧發現14宗個案，患者5月28日晚上11時半至29日凌晨2時曾到訪，其中一宗個案在一周曾到過中環Zentral酒吧，涉及11女3男，年齡介乎21至32歲，在5月30至31日發病。

張竹君指，Shuffle酒吧有跳舞地方，多人都飲酒和聊天，不少都沒有戴口罩，有關實際人數，中心需要調查「安心出行」後再確定。

LINQ 酒 吧多3宗個案

中環「Zentral」酒吧及「The Iron Fairies」酒吧沒有新增個案，惟中環酒吧LINQ多3宗個案，累計23宗個案，該酒吧5月27日曾有150、160人到訪、5月28日有約200多人到訪，其環境樣本呈陰性。

時代幼兒學校2幼童染疫 疑鄰床午睡傳播

今日多11間學校呈報12宗陽性個案，包括9名學生和3名教職員確診，其中有一幼稚園，香港基督教服務處時代幼兒學校有2名幼童染疫，香港基督教服務處時代幼兒學校有兩名幼童染疫，他們午睡期間沒有戴口罩，睡在鄰床，疑因而傳播，經全基因分析懷疑其中一名幼童染BA.2.12.1。另外，有8名幼童在同房午睡，需要家居檢疫。

德思齊加拿大國際學校多一宗個案，其小朋友3名家人亦確診。