疫情｜港增4896宗確診 197宗輸入個案 多4名患者死亡 (持續更新)

本港疫情持續，連續多日確診數高達四千多宗，今日（15日）再新增4,896宗確診，本地個案4,699宗，包括1,594宗經核酸檢測確診個案，以及3,105宗在快測平台申報並經核酸檢測的呈報個案，以及197宗輸入個案。再多4宗死亡個案，涉及4名男子，年齡介乎於63至91歲，其中三名未打齊三針。第五波疫情確診死亡人數為9356宗。

輸入個案中，98宗是機場個案，33宗於是本月4至7日於社區檢測中發現，佔總體少於20%，屬預期之內，另有12宗於7天後發現。相關個案來自39個國家或地區，7個國家個案多於10宗，包括印度29宗、英國21宗、美國及加拿大各有14宗、泰國13宗、菲律賓及新加坡各有12宗。

另外，瑪嘉烈醫院今日接獲一名兩歲3個月大的男童確診，其呼吸情況惡化出現嘶哮症，需插喉輔助，目前危殆留醫深必治療部，醫護人員密切監察其情況。至於日前呈報屯門醫院5歲9個月大的染疫女童仍然危殆，而其11歲姊姊情況穩定，在同一醫院的兒科病房留醫。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，估計入院數會繼續上升，當入院達2、3百時，第3階段或要考慮啟動，如一些預約手術，可能屬非緊急，醫生會接病人情況，認為「等得」會安排遲一點做，以預留更多病床床位，以接收患者。他又指市民有需要可打支持熱線1836115查詢。

學校接獲147宗陽性個案 涉及110間學校

張竹君指不少學校開始放假，故呈報數字會較少。學校今日呈報147宗個案，來自110間學校，涉名111學生及36名教職員，包括43間幼稚園及幼兒中心、29間小學、37間中學、4間特殊學校，有1間學校部分班級需要停課1星期有1間學校部分班級需要停課1星期：

港九街坊婦女會孫方中幼稚園N1班有3學生確診

另外，再新增3間院舍出現確診個案，包括：

香港中華基督教青年會天平頤康之家

嗇色園主辦可安護理安老院

德福護老中心

張竹君：懷疑BA.4或BA.5的個案再有上升趨勢

根據最新數據，懷疑BA.4或BA.5的個案再有上升趨勢，佔整體23.1%，而懷疑BA.2.12.1則佔8.4%。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，現時本港懷疑BA.4或BA.5的個案，多以BA.5的個案為主流，世界多地有數據顯示，BA.5的個案是主流病毒末株，相信香港亦不例外，而本港相關個案在上升中。

如孩子用力呼吸及聽到喘鳴時 要盡快求醫

劉家獻指，無數據有幾多人有嘶哮症，但不同醫院兒童醫生均指近日多了嘶哮症，包括新冠引發的嘶哮症。他又提醒家長，如孩子平時活躍突然變靜，用力呼吸，聽到喘鳴時要盡快求醫。

他又呼籲防止兒童重症有3方面，第一要滿6個月的兒童要盡快接種新冠疫苗；第二，有需要便要看醫生；第三，如有高危家人同住，如5歲以下小童、70歲以上老人、28周以上孕婦或免疫力低人士，如家人有這些高危群組，一旦染疫應盡早隔離，減低傳染機會。