疫情｜港增5020宗確診 247宗輸入個案 再多3名患者死亡(持續更新)

本港疫情持續，今日確診數突破5千宗，今日（4日）新增5,020宗確診，本地個案4,773宗，包括1,708宗經核酸檢測確診個案，以及3,065宗在快測平台申報並經核酸檢測的呈報個案，輸入個案新增247宗。另多3宗離世個案，涉及2男1女，年齡介乎76至94歲，均有長期病患，其中兩個沒有打針，亦有2人送到急診室時已離世。第五波疫情確診死亡人數為9,314宗。

輸入個案中，120宗在機場找到，102宗於檢疫設施中發現，另有25宗於檢疫後發現。相關個案來自52個國家及地區，有6個地方多過10宗，包括英國47宗、菲律賓24宗、美國23宗、泰國15宗及加拿大13宗。

醫管局公布，1,515名新冠肺炎確診病人留醫，當中164人是新增確診，976人入住隔離病房，93人入住二線隔離病房，456人入住北大嶼山醫院感染控制中心，136名是新增確診隔離病人。新增7名病人危殆及4名病人嚴重。現時有27名危殆及19名嚴重病人留醫，其中7人危殆在深切治療部留醫。另外，再多189名病人康復，包括170名病人出院。

黃大仙醫院一名94歲確診女患者今早離世

另外，黃大仙醫院一名94歲確診女患者今早離世，院方再發現3名女病人確診，個案已轉交死因庭跟進，將納入明日的死亡個案。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，該名94歲女士因病情急轉直下，院方讓家人恩恤探訪，當時其家人的快測結果為陰性，隔日補交核酸檢測結果時，發現檢測陽性。他強調暫時未能確認有關群組的傳播途徑，正調查感染源頭及個案關連。

對於今日確診個案突破5,000宗，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，疫情呈慢慢上升趨勢，她指香港大學的病毒即時有效繁殖率亦高過1，達1.28，同樣上升中，又強調疫情未見頂，希望市民要保持警覺，若有不適要盡早看醫生和檢測，陽性便要呈報並盡早求醫及吃藥，減低入院機會，未打針者則同要盡快打。

學校接獲367宗陽性個案 涉及286間學校

學校方面，當局今共接獲367宗陽性個案，包括300名學生及67名教職員，涉及286間學校。過去7日共177間學校呈報2宗或以上個案，有3間學校的個別班別需停課一周，包括：

聖公會阮鄭夢芹小學2E班有3名學生確診

香港神託會培恩幼稚園K3B班有3名學生確診

循道衛理聯合教會丹拿山循道學校4D班有3名學生確診

新增4間老人院舍及2間殘疾院舍出現確診個案

另外，再多2間殘疾院舍及4間安老院舍爆疫：