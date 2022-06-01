疫情｜港增505宗確診多1死　中環酒吧群組再爆21宗　張竹君：不排除個案有虛報 (持續更新)

本港疫情餘波未了，今日新增505宗確診，數字比昨日增逾百宗，包括151宗核酸檢測陽性及354宗快測個案，輸入個案有34宗，再多1名患者死亡，累計死亡個案9,160多宗，其中中環酒吧群組再多21人確診，累計80宗個案。衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，近日快測陽性個案明顯增加，惟中心抽查發現有較大比例人士，及後進行核酸覆檢呈陰性，不排除當中有虛報或誤導資料，提醒有關行為屬違例。

中環酒吧群組方面，「Zentral」酒吧今日再增4人確診，累計31顧客感染，涉16女15男；「The Iron Fairies」酒吧增17宗個案，包括2名員工及15名顧客中招，累計49人感染。其中一名染疫侍應上周六發病，另一名確診員工是調酒師。

九龍城利榮大廈再多3戶染疫 或有垂直傳播

灣仔會展群組再有新增個案，涉及九龍城利榮大廈3戶人，包括2對夫婦及另外1名病人，即共5人確診，分布在3個不同單位，其中1人在會展上班，中心懷疑該廈有垂直傳播，可能涉及BA.2.12.1變種病毒，連同先前1名居於利榮大廈的染疫會展清潔工及其2名同住家人，現時該廈累計8人確診，涉及4個單位。

博愛醫院鄧佩瓊紀念中學多2學生感染

多35間學校呈報39宗陽性個案，包括24名學生和15名教職員，其中籃球隊爆發群組感染的元朗博愛醫院鄧佩瓊紀念中學，今日再發現多1名學生檢測陽性，同班其餘師生至今快測陰性，同校另外亦新增1名學生染疫，相信與籃球隊無關。

34宗輸入個案中，其中5人是完成檢疫後才確診，另外早前居住馬鞍山新港城L座，確診的機場停機坪工作人員，證實帶有Omicron BA.5變種病毒，與本地已知的BA.5個案有較大差別。

徐樂堅：勿因疫苗通行證提供假資料取得康復紀錄

衛生防護中心總監徐樂堅補充，今日505宗新增個案中，快測個案佔約70%，近日快測個案覆核呈陰性比例大增，可能有市民因為「疫苗通行證」實施第三階段，已打2針的市民在2月和3月染疫未呈報，希望現時取得康復紀錄，他呼籲市民不要特別糾纏取回2至3月的康復紀錄，強調已打2針市民即使曾被感染，仍能安全打第3針，重申現時滿足「疫苗通行證」第三階段要求最容易方法便是接種疫苗。