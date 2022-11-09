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2022-11-09 16:46:05

疫情｜港增5068宗確診　多13名患者離世　包括兩歲半染疫男童

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華仁書院(九龍)有課外活動小組需要停課。(資料圖片／鍾式明攝)

華仁書院(九龍)有課外活動小組需要停課。(資料圖片／鍾式明攝)

本港今日(9日)新增5,068宗新型肺炎確診個案。在新增的498宗輸入個案當中，有310宗在機場抵港檢測時呈陽性、116宗在抵港第一至三日確診、72宗在第四至七日確診。

再多13名患者離世，第五波疫情累計10,279宗死亡個案。8男5女死者年齡介乎31個月大至98歲，當中2人來自院舍，有8人已接種三劑新冠疫苗、3人已打兩針、2人沒有打針。年紀最細的死者是早前公布過的約兩歲半男童，他上月17日確診新型肺炎後，引發急性壞死性腦炎，伊利沙伯醫院上月曾為男童進行緊急腦部手術。

11間院舍錄得個案

今日有11間院舍共錄得20宗院友和2宗員工確診，累計65名院友需要檢疫；今日有19間學校的18個班級和1個課外活動小組，獲衞生防護中心建議暫停面授一周。

變異病毒株方面，衞生署公共衞生化驗服務處再在本地個案中，發現多1宗XBB及1宗XBD個案，另本地和輸入病例各增一宗BQ.1.1亞系個案。3宗相關本地個案患者年齡介乎45歲至51歲，分別已接種三劑或四劑新冠疫苗。

74名危殆或嚴重病人留院

在公立醫院，目前有996名確診者正入住隔離設施留醫，包括421名病人在隔離病房、137名病人在二線隔離病房、438人入住北大嶼山醫院香港感染控制中心。醫管局指，現合共有30名危殆及44名嚴重病人留院，當中8名危殆病人正接受深切治療。

呈報陽性個案的安老院舍

  • 頤康護老院有限公司
  • 東華三院何東安老院
  • 德馨護理安老院有限公司
  • 百好護老中心
  • 青怡居
  • 安心居護老中心(荃灣)
  • 香港聖公會護養院

呈報陽性個案的殘疾人士院舍

  • 基督教家庭服務中心迪智展能中心暨宿舍
  • 鍾屋村明芯扶智之家(復康宿舍)
  • 竹園區神召會康樂宿舍
  • 香港傷健協會樂融軒

新增有課外活動小組需要停課的學校

  • 華仁書院(九龍)
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