疫情｜港增5106宗確診多7患者離世　首錄BA.4.6及BQ.1.1亞系個案 (持續更新)

衞生署衞生防護中心公布，截至今日0時0分，正調查過去24小時新增4,770宗本地感染個案，當中包括1,256宗核酸檢測陽性個案（637宗確診、532宗無症狀感染及87宗狀況待定個案），以及3,514宗快速測試陽性個案。同時，本港亦新增336宗檢測陽性輸入個案，當中包括305宗核酸檢測陽性（34宗確診、249宗無症狀感染及22宗狀況待定個案），以及31宗快速抗原測試陽性個案。另外，再多7名患者離世。

首錄BA.4.6及BQ.1.1亞系個案

此外，中心再發現多32宗XBB亞系個案，另錄得2宗BA.2.75.2個案；BA.4.6及BQ.1.1亞系個案各1宗。最新感染Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系個案分別佔本地個案約1%及93.7%。

另外，再新增多6宗個案，涉及5男1女，年齡介乎29至53歲，分別由新加坡、印度、加拿大、阿拉伯聯合酋長國和越南抵港，抵港日期由9月25日至9月30日。當中2人有病徵、2人為無症狀感染，餘下2人狀況待定。

多6間院舍發現確診個案

至於院舍新增13宗個案，包括2間安老院舍的9名院友，82名院友列為密切接觸者；及4間殘疾人士院舍的4名院友，致18名院友列為密切接觸者。

呈報陽性個案的安老院舍：

基督教家庭服務中心任白慈善基金景林安老院 (新界將軍澳景林邨景棉樓地下及1字樓)

新橋護老院有限公司 (九龍牛頭角道3號得寶花園1字樓1-17號舖)

呈報陽性個案的殘疾人士院舍：

温馨復康中心(坑頭分院) (新界上水坑頭丈量約份第94約地段第382號B、C及D分段)

香港紅十字會順利宿舍 (九龍觀塘順利邨利明樓地下18-31及32A室)

喜悅居（復康宿舍）(洪水橋分院) (新界元朗洪水橋丈量約份第124約地段第317號C分段)

綠園復康中心 (新界葵涌大隴街35號銀行大厦2字樓)

另外學校則新增633宗陽性個案，涉527名學生和106名教職員，分別來自100間幼稚園或幼兒中心、187間小學、161間中學及9間特殊學校；有5間學校共5班需暫停面授課7日。