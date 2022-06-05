疫情｜港增515宗確診 中環酒吧群組多45宗個案(持續更新)　

中環酒吧群組持續有個案。本港今日新增515宗確診，當中379宗屬快測呈報個案，136宗為核酸檢測陽性，輸入個案有42宗。今日新增4宗死亡個案，年齡介乎68至98歲，累計死亡個案9,173宗。
衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，過去1星期兩成快測呈報個覆查時呈陰性。新增個案中有3宗懷疑是BA.2.12.1個案，其中38歲女子於九龍城常樂街冠德冠勝閣居住，累計共錄得36同麥當勞群組相關。
中環4酒吧群組多45人染疫
中環4間酒吧群組持續擴大，今日新增45宗個案，其中「Zentral」酒吧多2宗個案，累計37宗確診，張竹君形容該群組的感染「接近尾聲」；「The Iron Fairies」酒吧多3宗個案，累計56宗確診；「LINQ」酒吧再增13宗個案，累計78宗個案，而蘭桂坊「Shuffle」酒吧則新增最多確診個案，佔27宗，累計69人染疫。衛生防護中心在Shuffle現場採集21個環境樣本，有1個廁所門柄的樣本結果不確定，其餘都是陰性，已通知負責人徹底清潔消毒。
另外，爵士舞班爆疫的寶血會上智英文書院，再有1名學生確診，患者最後一天上課是上周四，曾經與2名早前確診的學生玩樂。學校累計有10人染疫。
3醫生1護士染疫
醫管局指，瑪麗醫院矯形及創傷外科有一名註冊護士日前確診，同房一名住院病人之後發現確診，不過病毒量低，現已安排隔離治療。院方將調查病人先前有否確診，與護士染疫有否關連，相關病房已暫停接受新症及出院安排，亦會進行全面消毒。
北區醫院深切治療部亦有3名醫生的快測確診，他們過去14日並無接觸新冠患者，上周四最後一天上班，工作期間有佩戴合適防護裝備，無病人被列作密切接觸者，深切治療部職員及病人已安排檢測。醫管局總行政經理關慧敏說，3名確診醫生日前與另外3名醫生在醫院外聚餐，其他人暫時無病徵。她提醒所有醫護人員，在疫情期間盡快避免出席大型聚餐。