疫情｜港增515宗確診 中環酒吧群組多45宗個案(持續更新)　

中環酒吧群組持續有個案。本港今日新增515宗確診，當中379宗屬快測呈報個案，136宗為核酸檢測陽性，輸入個案有42宗。今日新增4宗死亡個案，年齡介乎68至98歲，累計死亡個案9,173宗。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，過去1星期兩成快測呈報個覆查時呈陰性。新增個案中有3宗懷疑是BA.2.12.1個案，其中38歲女子於九龍城常樂街冠德冠勝閣居住，累計共錄得36同麥當勞群組相關。

中環4酒吧群組多45人染疫

中環4間酒吧群組持續擴大，今日新增45宗個案，其中「Zentral」酒吧多2宗個案，累計37宗確診，張竹君形容該群組的感染「接近尾聲」；「The Iron Fairies」酒吧多3宗個案，累計56宗確診；「LINQ」酒吧再增13宗個案，累計78宗個案，而蘭桂坊「Shuffle」酒吧則新增最多確診個案，佔27宗，累計69人染疫。衛生防護中心在Shuffle現場採集21個環境樣本，有1個廁所門柄的樣本結果不確定，其餘都是陰性，已通知負責人徹底清潔消毒。

另外，爵士舞班爆疫的寶血會上智英文書院，再有1名學生確診，患者最後一天上課是上周四，曾經與2名早前確診的學生玩樂。學校累計有10人染疫。