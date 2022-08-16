疫情｜港增5162宗確診 272宗輸入個案 多10名患者死亡 (持續更新)

本港疫情持續，今日確診數突破五千宗！今日（16日）再新增5,162宗確診，本地個案4,890宗，包括1,734宗經核酸檢測確診個案，以及3,156宗在快測平台申報並經核酸檢測的呈報個案，以及272宗輸入個案，包括246宗核酸及26宗快測陽性核實個案。新增10宗死亡個案，介乎60至97歲，2人來自院舍，當中7人未打齊針。第五波疫情確診死亡人數為9,366宗。

輸入個案中，99宗在機場找到，90宗於檢疫設施中發現，另有83宗於檢疫後發現。83宗個案當中，有54宗是第4日至第7日樣本確診，佔輸入個案20%。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生指，27個月大嘶哮症男嬰目前不需要用呼吸機扶助，由危殆轉為穩定，仍留在PICU，會繼續監察情況。另外，屯門醫院5歲9個月大女童仍危殆，深切治療部留醫，而11歲女童則情況穩定。他又呼籲市民，如果已服用新冠口服藥後，但病徵持續，應盡快再求醫。

劉家獻亦公布，現時尚有1,813名新冠肺炎確診病人留醫，當中254人是新增確診，516人入住隔離病房，122人入住二線隔離病房，566人入住北大嶼山醫院感染控制中心，202名是新增確診隔離病人。新增4名病人危殆，新增4名病人嚴重。現時有27名危殆及26名嚴重病人留醫，其中9人危殆在深切治療部留醫。而過去一周每日平均超過200名患者入院。

屯門醫院臨床腫瘤科病房及東區醫院內科病房爆疫

屯門醫院臨床腫瘤科一病房爆疫，1名病人助理8月11日確診，院方追蹤調查後發現多9名病人及4名員工確診，其中1名病人情況危殆，2名病人情況嚴重。另外，東區醫院內科病房亦有1名男病人8月13日經入院篩查確診，院方追蹤調查後發現多5名病人及1員工確診，各人正接受隔離治療情況穩定。

學校接獲92宗陽性個案 涉及64間學校

由於不少學校已放假，故呈報數字會較少，學校呈報92宗確診個案，有61間是幼稚園及幼兒中心，3間是小學。過去7日有8間學校有2宗以上個案，有一間學校有一班需要停課：

大埔天主教聖保祿幼稚園N1A班，10學生陽性

7間老人院及4間殘疾院舍出現確診個案

在過去7日，共錄得45間院舍有新增呈報個案，涉及52名院友及16名職員。而昨日則新增7間老人院，共有10名院友確診；4間殘疾院舍出現確診個案，共有3名院友及2名職員確診。11間院舍共有77名院友列為密切接觸者，並需接受檢疫，相關院舍包括：

觀塘得寶護老中心

屯門明愛李嘉誠護理安老院

南區的港安護老之家

東區樂怡護理中心

北區香海正覺蓮社佛教寶靜安老院

東區東華三院方樹泉護理安老院

灣仔松山府邸（老莊園）

香港耀能協會賽馬會白普理華心護康中心

青衣明愛賽馬會樂和宿舍

黃大仙利民會翠華之家

東華三院賽馬會展誠日間活動中心暨宿舍

BA.2.12.1佔8.9% BA.4或BA.5就上升至24.5%

至於變異病毒株方面，昨日的樣本中，BA.2.12.1佔8.9%、BA.4或BA.5就上升至24.5%。醫院管理局總行政經理（質素及標準）歐家榮表示，政府會為本地個案抽樣做基因分析，也會再抽樣本分析實際是BA.4或BA.5，最新數字超過9成樣本是BA.5，故上升時BA.5引起，環顧全球情況，其他國家當BA.5開始流行，短短幾星期會不斷攀升成為主流病毒，並取代其他病毒株，相信與其傳播力增強有關，他預料這個情況也會在香港發生，但BA.5何時實際成為主流難以一概而論。

歐家榮： 市民呈報抗原快測陽性用正確平台 否則會有延誤

有報道指有快測陽性人士，網上呈報後收不到文件。歐家榮回應指，目前當局有兩個呈報平台，一個是供快速抗原檢測陽性人士呈報（https://www.chp.gov.hk/ratp/），另一個是供核酸檢測陽性人士呈報（https://www.chp.gov.hk/cdpi/）。如果抗原快測陽性人士，透過核酸平台呈報，由於他們沒有核酸檢測紀錄，因此系統不會自動向這些人士發任何隔離令。他又指，每日都有透過核酸檢測平台呈報人士，經檢查後發現沒有檢測紀錄，所涉大概200人，當局會致電這些人士了解後，發現大部分都是去錯平台呈報。他呼籲市民如果呈報抗原快測陽性，一定要用正確平台呈報，否則會有延誤。