疫情｜港增5190宗確診 輸入個案佔152宗 多7名患者死亡(持續更新)

本港疫情持續，今日(24日)再新增5,190宗確診，本地個案佔5,038宗，輸入個案另有152宗，其中有53宗於機場發現，52宗在檢疫酒店確診，餘下38宗屬檢疫完成在社區發現的個案。再多7宗離世個案，涉及6男1女，年齡介乎72至93歲，4位未完成接種三劑疫苗。第五波疫情累積至9,740宗死亡個案。

疫情記者會明日開始暫停舉辦，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，兩年多以來多謝市民忍耐，和對於各種防疫措施的合作，希望大家繼續堅持和努力，希望盡快過回正常生活。

醫管局公布，2,114名新冠肺炎確診病人留醫，當中201人是新增確診，1042人入住隔離病房。新增4名病人危殆，新增4名病人嚴重。現時有41名危殆及34名嚴重病人留醫，其中14人危殆在深切治療部留醫。

4間學校共5個班級需要停面授課一星期

學校方面，學校今日停課，有4間學校共5個班級需要停面授課一星期。其中元朗公立中學校友會鄧兆棠中學，有兩班要聽課，涉及 3B及2C班，各有4名學生確診，暫未發現關連。

院舍個案方面，有7間老人院舍及1間殘疾院舍出現確診個案，共14名院友疫染，41人被列為密切接觸者，需要隔離。

懷疑BA.4或BA.5的個案佔整體86.9%

Omicron 變種病毒方面，懷疑BA.4或BA.5的個案繼續增加，初步數據佔整體的86.9%，推算BA.5佔整體個案80.2%、BA.4 佔6.7%、BA.2.12.1佔3.2%、BA.2.2 佔9.9%。