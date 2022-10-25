疫情｜港增5221宗確診 輸入個案佔454宗 多10名患者離世

本港今日(25日)新增4,767宗本地新型肺炎確診個案，另外新增454宗輸入個案，當中包括411宗核酸檢測陽性（51宗確診、341宗無症狀感染及19宗狀況待定個案）及43宗快速抗原測試陽性個案。新增輸入個案當中，294宗涉及機場檢測樣本、102宗涉及第一至三日樣本，餘下58宗涉及第四至七日樣本。另外，再多10名患者離世。

院舍新增17宗個案，包括5間安老院舍的15名院友，50名院友列為密切接觸者；及2間殘疾人士院舍的2名院友，致23名院友列為密切接觸者。

呈報陽性個案的安老院舍：

定富護老院 (九龍定安街86-88號及定富街9-17號多喜大廈地下5號舖、閣樓、1字樓及2字樓)

鴻基護老中心有限公司 (九龍深水埗黃竹街17至19號深崇閣1字樓)

松悅園耆逸護養院暨日間護理中心 (九龍黃大仙慈正邨服務設施大樓3字樓及4字樓）

廣福護老院（荃灣）有限公司 (新界荃灣荃景圍86號荃灣中心商場2期第11至14座B-1及B-2部份）

青怡居 (新界屯門青棉徑2號地庫（部份）、地下（部份）、一樓（部份）、二樓（部份）、三樓（部份）及五樓（部份））

呈報陽性個案的殘疾人士院舍：

東華三院楊成紀念長期護理院 (香港黄竹坑黄竹坑徑2號黄竹坑老人服務綜合大樓3字樓東翼及4至5字樓東西翼）

鄰舍輔導會悠然‧欣然居庭 (新界屯門新福路4至6號10G座及10F座）

另外，學校共增880宗陽性個案，涉747名學生和133名教職員，分別來自542間學校；有21間學校共26班，及路德會呂祥光小學1個課外活動小組需暫停面授課7日，其中新增多於一個班別需要停課的學校包括：

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 (2 班)

心怡天地幼稚園（麗城） (2 班)

天主教崇德英文書院 (2 班)

明愛樂群學校 (2 班)

順德聯誼總會鄭裕彤中學 (3 班)

最新感染Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系個案分別佔本地個案約0.1%及92%。衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現140宗XBB、六宗XBD、六宗BA.2.75.2、五宗BA.4.6、八宗BF.7及14宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現五宗XBD及三宗BQ.1.1亞系個案。