疫情｜港增5245宗確診 輸入個案佔416宗 多10名患者離世

本港今日(3日)新增4,829宗本地新型肺炎確診個案，另外新增416宗輸入個案，當中包括382宗核酸檢測陽性（58宗確診、285宗無症狀感染及39宗狀況待定個案）及34宗快速抗原測試陽性個案。新增輸入個案當中，243宗涉及機場檢測樣本、123宗涉及第一至三日樣本，餘下50宗涉及第四至七日樣本。另外，再多10名患者離世，8男2女，年齡介乎於54歲至101歲，1人來自院舍，1人打了4針，5人打了3針，1人打了2針，1人打了1針，其餘2人無接種紀錄。

至今本港累計核酸陽性檢測個案1,002,718宗及快速抗原測試陽性個案930,362宗。中心正繼續個案的流行病學調查。



院舍方面，有6間院舍或殘疾人士院舍出現病例，涉及6名院友，17人被列為密切接觸者。

呈報陽性個案的安老院舍：

凝心薈（麗閣） (九龍長沙灣東京街12號麗閣商場麗薇樓地下1號舖及1字樓)

呈報陽性個案的殘疾人士院舍：

匡智富善宿舍 (新界大埔富善邨善翠樓地下2室)

匡智富亨宿舍 (新界大埔富亨邨亨盛樓107至126室)

明愛樂頌宿舍

鄰舍輔導會怡菁山莊 (新界葵涌大蒸場路5號)

仁濟醫院何德心伉儷輔助宿舍 (新界上水祥龍圍邨服務設施大樓3樓)

另外，學校呈報個案有705宗，包括587名學生和118名教職員，來自441間學校，有1間學校個別班別要暫停面授課堂1星期。



衞生防護中心指一直透過基因分析，密切監察陽性檢測個案涉及變異病毒株的情況。截至11月3日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現204宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、11宗BF.7及25宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現4宗XBB、8宗XBD、1宗BA.2.75.2及14宗BQ.1.1亞系個案。



衞生署公共衞生化驗服務處於10月25日至31日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約0%及91.5%（7天移動平均比例）。此外，截至11月3日零時零分，於第五波疫情（由2021年12月31日起）期間共錄得10,215宗死亡個案曾對新型冠狀病毒呈陽性。