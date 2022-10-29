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2022-10-29 16:55:04

疫情｜港增5383宗確診 輸入個案佔372宗 多8名患者離世

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疫情｜港增5383宗確診 輸入個案佔372宗 多8名患者離世。(資料圖片)

本港今日(29)新增5,383宗本地新型肺炎確診個案，另外新增372宗輸入個案，當中包括329宗核酸檢測陽性（67宗確診、240宗無症狀感染及22宗狀況待定個案）及43宗快速抗原測試陽性個案。新增輸入個案當中，211宗涉及機場檢測樣本、86宗涉及第一至三日樣本，餘下75宗涉及第四至七日樣本。另外，再多8名患者離世。

截至1028日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現202XBB6XBD8BA.2.75.26BA.4.611BF.722BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現6XBD、一宗BA.2.75.27BQ.1.1亞系個案。

8間院舍發現確診個案

院舍方面，2間安老院舍出現確診個案，涉及3名院友，8名院友被列為密切接觸者；6間殘疾院舍出現確診個案，涉及6名院友，25名院友被列為密切接觸者。學校方面，有3間學校共3班需停課一周 

安老院舍： 

  • 城市護老院 
  • 禮賢會葵盛東護理安老院

殘疾人士院舍： 

  • 新生精神康復會石籬宿舍
  • 新生精神康復會新生會大樓長期護理院
  • 新生精神康復會思悅園
  • 愷悅弱智人士之家有限公司
  • 鄰舍輔導會怡逸居
  • 明愛樂欣軒（展能中心暨嚴重弱智人士宿舍）

衞生防護中心一直透過基因分析，密切監察陽性檢測個案涉及新發現變異病毒株的情況。截至1029日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現202XBB6XBD8BA.2.75.26BA.4.611BF.722BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現6XBD1BA.2.75.27BQ.1.1亞系個案。

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