疫情｜港增5387宗確診 輸入個案佔156宗 多12名患者死亡(持續更新)

本港疫情持續，今日(23日)再新增5,387宗確診，本地個案佔5,231宗，包括1,315宗經核酸檢測確診個案及3,916宗在快測平台申報並經核酸檢測的呈報個案，輸入個案另有156宗，其中有49宗於機場發現，64宗在檢疫酒店確診，餘下38宗屬檢疫完成在社區發現的個案，另有5宗在七日後發現。再多12宗離世個案，涉及9男3女，年齡介乎45至93歲，4位未完成接種三劑疫苗。第五波疫情累積至9,733宗死亡個案。

醫院管理局總行政經理（醫療職系）關慧敏宣布，醫管局由明日起，恢復4間普通科門診的服務。8間指定診所及遙距服務將維持。

另外，醫管局公布，2,228名新冠肺炎確診病人留醫，當中255人是新增確診，1105人入住隔離病房。新增9名病人危殆，新增8名病人嚴重。現時有45名危殆及34名嚴重病人留醫，其中15人危殆在深切治療部留醫。

學校接獲552宗陽性個案 涉及391間學校

學校個案方面，今日有391間學校呈報552宗個案，涉471名學生及81名教職員，包括90間幼稚園、156間小學、138間中學、 7間特殊學校；過去7日有264間學校呈報2宗或以上個案。有12間學校有13個班級需要停面授課1星期。

另外，院舍個案方面，有6間老人院舍，有8名院友疫染，共25人被列為密切接觸者，需要隔離。

懷疑BA.4或BA.5的個案佔整體86.6%

Omicron 變種病毒方面，感染Omicron BA.4或BA.5佔整體個案86.6%；其中感染BA.5佔整體個案79.9％、感染BA.4佔整體個案6.6％、感染BA.2.2佔2.6％、感染2.12.1佔10.9%。