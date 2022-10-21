疫情｜港增5393宗確診 輸入個案佔370宗 再多9名患者離世

本港今日(21日)新增5,393宗本地新型肺炎確診個案，另外新增370宗輸入個案，當中包括332宗核酸檢測陽性（51宗確診、257宗無症狀感染及24宗狀況待定個案）及38宗快速抗原測試陽性個案。新增輸入個案當中，230宗涉及機場檢測樣本、102宗涉及第一至三日樣本，餘下38宗涉及第四至七日樣本。另外，再多9名患者離世。

衞生防護中心一直透過基因分析，密切監察陽性檢測個案涉及新發現變異病毒株的情況。截至十月二十一日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現118宗XBB、5宗XBD、6宗BA.2.75.2、4宗BA.4.6、7宗BF.7及11宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現4宗XBD及3宗BQ.1.1亞系個案。

2宗本地XBD亞系個案

一名66歲男子，居於東區，已接種四劑疫苗，有出現病徵(發燒)

一名26歲男子，居於南區，沒有接種疫苗，有出現病徵(發燒)

2宗本地BQ.1.1亞系個案

一名37歲女子，居於沙田，沒有接種疫苗，有出現病徵(肌肉痛)

一名43歲女子，居於九龍城，已接種三劑疫苗，沒有出現病徵

衞生署公共衞生化驗服務處於10月12日至18日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約0.6%及91.6%（七天移動平均比例）。

此外，截至10月21日零時零分，於第五波疫情（由2021年12月31日起）期間共錄得10,102宗死亡個案曾對新型冠狀病毒呈陽性，當中由醫院管理局及公眾殮房報告的個案分別為10,017宗及82宗，以及三宗由香港中文大學醫院報告的個案。至今本港累計死亡個案共有10,315宗。



另外，就早前報告的核酸陽性檢測個案（包括狀況待定的個案），有部分轉為確診、無症狀感染或復陽個案。截至昨日（10月20日），本港累計確診個案427,101宗，由1月1日起計的無症狀感染個案、復陽個案及待定／未能分類的個案分別為308, 714宗、31宗和243,446宗。

呈報陽性個案安老院舍：

基督教香港信義會山景長者護理院(新界屯門山景邨景榮樓二樓及三樓（部分）)

嗇色園主辦可善護理安老院(新界大埔富善邨善景樓地下及二樓)

松齡(萬年)護老中心(九龍慈雲山毓華街68至72號貫華里1號地下至3字樓)

花園護老中心有限公司(九龍深水埗元州街477至483號紹恒大廈1字樓及2字樓)

安慈護理之家(葵盛)(新界葵涌葵盛西邨5座107至120號)

欣榮護老院有限公司(九龍觀塘道241號欣榮大樓1字樓至3字樓及4字樓A-D座及觀塘道245號地下)

新松齡護老中心(九龍觀塘順利邨順利商場2期地下部分、1字樓部分、2字樓部分及利富樓3字樓F20-F22室)

保良局大角咀護老院暨耆順長者日間護理中心(九龍大角咀道9號三樓及五樓)

寶康耆柏園(牛頭角)護老中心有限公司(九龍觀塘牛頭角道177-181號2字樓及3字樓)

呈報陽性個案殘疾人士院舍：

新生精神康復會竹園宿舍(九龍黃大仙竹園(北)邨梅園樓102至107室及201至208室)

新生精神康復會屯門長期護理院(新界屯門青新徑2-6號)

新生精神康復會利東宿舍(香港鴨脷洲利東邨東逸樓111至114室及209至216室)

扶康會麗瑤成人訓練中心(新界葵涌麗瑤邨商場大廈L204層)

新增多於一個班別需停課學校