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2022-10-26 16:38:58

疫情｜港增5403宗確診 輸入個案佔388宗 多7名患者離世

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疫情｜港增5403宗確診 輸入個案佔388宗 多7名患者離世。(資料圖片)

本港今日(26日)新增5,015宗本地新型肺炎確診個案，另外新增388宗輸入個案，當中包括343宗核酸檢測陽性（63宗確診、259宗無症狀感染及21宗狀況待定個案）及45宗快速抗原測試陽性個案。新增輸入個案當中，217宗涉及機場檢測樣本、121宗涉及第一至三日樣本，餘下50宗涉及第四至七日樣本。另外，再多7名患者離世，包括4男3女，年齡介乎於78-90歲，3人來自院舍，當中5名患者打了三針，其餘2名患者沒有接種紀錄。

5間院舍發現確診個案

院舍方面，4間安老院舍出現確診個案，涉及4名院友及2名員工，16名院友被列為密切接觸者；1間殘疾院舍出現確診個案，涉及1名院友，6名院友被列為密切接觸者。

呈報陽性個案的安老院舍： 

  • 東華三院莫黃鳳儀安老院  (新界沙田新翠邨新儀樓3字樓1至60室) 
  • 仁濟醫院郭玉章夫人護理安老院  (新界葵涌荔枝嶺路33號)   
  • 又一村老人中心有限公司  (九龍又一村達之路30號地下A座) 
  • 山雲居護老院有限公司  (新界葵涌石籬邨石籬商場2期3字樓B319號舖) 

呈報陽性個案的殘疾人士院舍： 

  • 鄰舍輔導會友愛展能中心暨宿舍  (新界屯門友愛邨愛信樓低座地下) 

492間學校呈報696宗陽性個案

學校方面，當局接獲696宗呈報陽性個案，涉及576名學生及120名教職員，來自492間學校，10間學校共10班需停課一周。

衞生防護中心一直透過基因分析，密切監察陽性檢測個案涉及新發現變異病毒株的情況。截至10月26日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現169宗XBB、6宗XBD、6宗BA.2.75.2、5宗BA.4.6、11宗BF.7及15宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現5宗XBD、1宗BA.2.75.2及3宗BQ.1.1亞系個案。

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