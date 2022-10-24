疫情｜港增5406宗確診 輸入個案佔476宗 多7名患者離世

本港今日(24日)新增5,406宗本地新型肺炎確診個案，另外新增476宗輸入個案，當中包括432宗核酸檢測陽性（71宗確診、333宗無症狀感染及28宗狀況待定個案）及44宗快速抗原測試陽性個案。新增輸入個案當中，315宗涉及機場檢測樣本、101宗涉及第一至三日樣本，餘下60宗涉及第四至七日樣本。另外，再多7名患者離世。

8間院舍發現確診個案

院舍新增10宗個案，10名院友分別來自8間院舍，涉及4間安老院舍及4間殘疾人士院舍，合共45名院友列為密切接觸者。

呈報陽性個案的安老院舍：

耆康會啟業護理安老院 (九龍九龍灣啟業邨啟盛樓2字樓201至227室)

香港聖公會林護長者之家 (新界葵涌安蔭邨豐蔭樓及盛蔭樓地下及一樓)

輝濤護老院（安麗分院） (新界屯門青桃徑3號安麗大廈地下入口及1字樓1至17號舖)

寶興（寶田）護老中心有限公司 (新界屯門寶田邨寶田商場3字樓302號舖)

呈報陽性個案的殘疾人士院舍：

香港中華基督教青年會盛愛之家宿舍 (新界粉嶺雍盛苑雍萃閣地下)

基督教懷智服務處將軍澳綜合復康服務中心 (新界將軍澳尚德邨尚美樓地下A室及1樓至5樓)

温馨復康中心 (上水河上鄉新村H33至H37及H42座，H49至H52及H55座1至2樓)

浸信會愛羣社會服務處駿羣樓輔助宿舍 (新界沙田瀝源街1號沙田浸信會白普理社會服務大樓2字樓(部份)及3字樓(部份))

661間學校共呈報1,367宗個案

截至今日中午，661間學校共呈報1,367宗個案，涉1,161名學生、206名教職員。再多17間學校有個別班別需停課7天，共涉17班；另有一間學校的課外活動小組需停課。

新增多於一個班別需要停課的學校

心怡天地國際幼稚園（元朗）

新增有課外活動小組需要停課的學校

元朗商會小學

此外，衞生署公共衞生化驗服務處於10月15至21日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本，分別佔約0.1%及91.5%（7天移動平均比例）。

截至今日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現132宗XBB、6宗XBD、6宗BA.2.75.2、4宗BA.4.6、8宗BF.7及12宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現5宗XBD及兩宗BQ.1.1亞系個案。