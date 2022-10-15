疫情｜港增5424宗確診多7人離世　增4宗BQ.1.1病例

衞生署衞生防護中心公布，截至今日0時0分，本港新增5,424宗新冠病毒確診個案，連續2日破5,000宗。包括5,112宗本地感染個案。當中包括1,312宗核酸檢測陽性個案(670宗確診、553宗無症狀感染及89宗狀況待定個案)，以及3,800宗快速測試陽性個案。同時，本港亦新增312宗檢測陽性輸入個案，當中包括286宗核酸檢測陽性(52宗確診、208宗無症狀感染及26宗狀況待定個案），以及26宗快速抗原測試陽性個案。另外，再多7名患者離世。

在輸入個案中，發現多23宗XBB感染個案，累計有55宗；BA.2.75.2的病例就增加2宗，累計有4宗；BQ.1.1的感染個案增加4宗，累計有5宗；BA.4.6病例就維持1宗。

新增 3 間院舍出現感染個案

院舍方面，新增3間院舍有個案，涉及3名院友和1名員工，22人被列為密切接觸者。今日是周六，學校未有呈報個案，但有7間學校個別班級要暫停面授課堂1星期。

衞生防護中心發言人指出，新冠疫苗對預防新型冠狀病毒病重症和死亡情況高度有效，能為接種人士提供有效保護，免於感染後出現併發重症甚至死亡。尚未接種新冠疫苗的市民，特別是感染新冠病毒後死亡風險極高的長者、長期病患者、兒童及其他免疫力較弱人士，應盡快接種以保護自己，並減低一旦感染後患重症及死亡的風險。