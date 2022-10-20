疫情｜港增5433宗確診 輸入個案佔335宗 再多9名患者離世

本港今日(20日)新增5,433宗本地新型肺炎確診個案，另外新增335宗輸入個案，當中包括295宗核酸檢測陽性（53宗確診、224宗無症狀感染及18宗狀況待定個案）及40宗快速抗原測試陽性個案。新增輸入個案當中，158宗涉及機場檢測樣本、128宗涉及第一至三日樣本，餘下49宗涉及第四至七日樣本。另外，再多9名患者離世，分別為4男5女，年齡介乎79歲至98歲，有2位來自院舍。其中1人無接種資料，有2位打了4針、3位打了3針，餘下3位打了2針。

至今本港累計核酸陽性檢測個案979 292宗及快速抗原測試陽性個案879 428宗。



衞生防護中心一直透過基因分析，密切監察陽性檢測個案涉及新發現變異病毒株的情況。截至十月二十日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案當中累計分別發現99宗、兩宗、四宗、一宗、五宗及九宗的XBB、XBD、BA.2.75.2、BA.4.6、BF.7、BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現兩宗XBD亞系個案。



衞生署公共衞生化驗服務處於10月11日至17日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約0.6%及92.1%（七天移動平均比例）。



此外，截至10月20日零時零分，於第五波疫情（由2021年12月31日起）期間共錄得10,093宗死亡個案曾對新型冠狀病毒呈陽性，當中由醫院管理局及公眾殮房報告的個案分別為10,008宗及82宗，以及三宗由香港中文大學醫院報告的個案。至今本港累計死亡個案共有10,306宗。



另外，就早前報告的核酸陽性檢測個案（包括狀況待定的個案），有部分轉為確診、無症狀感染或復陽個案。截至昨日（10月19日），本港累計確診個案426,587宗，由1月1日起計的無症狀感染個案、復陽個案及待定／未能分類的個案分別為308 044宗、31宗和243,404宗。

院舍新增10宗個案 學校共增665宗陽性個案

院舍新增10宗個案，包括4間安老院舍的9名院友及1名員工，30名院友列為密切接觸者。呈報陽性個案的安老院舍：

溫浩根護理安老院（新界長洲北社和順里9號）

中華護老院（九龍深水埗青山道66至74號建文大廈1字樓）

香港浸信會區樹洪伉儷康復護養院有限公司（九龍九龍塘歌和老街55號地下部分、1字樓部分、3字樓部分及4至8字樓全層）

松山府邸（老莊園）有限公司（香港灣仔摩利臣山道20至30號金利大廈地下A1舖、1字樓、2字樓及天台部分）

學校共增665宗陽性個案，涉567名學生和98名教職員，分別來自482間學校；有7間學校共6班及3個課外活動小組需暫停面授課7日。

新增多於一個班別需要停課的學校：

英華書院

樂善堂顧超文中學

新增有課外活動小組需要停課的學校：

保良局田家炳小學

中西區聖安多尼學校

聖保羅男女中學附屬小學

另外，最新感染Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系個案分別佔本地個案約0.6%及92.1%。輸入個案中，累計分別發現99宗、2宗、4宗、1宗、5宗及9宗的XBB、XBD、BA.2.75.2、BA.4.6、BF.7、BQ.1.1亞系個案；另本地個案中累計有2宗XBD亞系個案。