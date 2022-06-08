疫情｜港增558宗確診　學校呈報94名師生染疫 (持續更新)

本港疫情持續，今日新增558宗確診，當中301宗屬快測呈報個案，257宗為核酸檢測陽性，輸入個案有63宗，並無新增患者離世，死亡個案維持9,176宗。衛生防護中心傳染病處主任張竹君承認，本港現時確診個案有所增加，但嚴重或死亡數字無明顯上升，需要繼續觀察疫情。

學校呈報個案方面，今日87間學校呈報94宗陽性個案，涉及61名學生及33名教職員，當中學校群組再有個案，包括：

九龍塘方方樂趣英文小學新增2宗個案，為早前有個案的2F班學生及其就讀1F班的弟弟

蘇浙小學國際部多1名職員感染，中心估計未必與之前個案有關

新加坡國際學校有2名老師及1名工作人員快檢陽性，暫時停課1至2日作大清洗

酒吧群組持續擴大

中環酒吧群組方面，「LINQ」酒吧群組多2人染疫，累計95宗個案，當中3名患者早前曾到訪「The Iron Fairies」，經病毒基因排序，中心初步認為兩間酒吧傳播有關連；「Shuffle」酒吧增加1宗個案至97宗個案，涉及91名顧客及6名職員。

增14宗 BA.2.12.1疑本地個案 涉不同地區

Omicron BA.2.12.1變種病毒個案至今有111宗輸入個案及51本地個案，今日新增14宗懷疑本地個案，包括：

52歲女士居於鰂魚涌太古城廬山閣，該廈之前有個案，惟不同樓層及方向

3宗個案居上水太平邨平熙樓，涉及一個3口家庭，暫未找到相關個案

46歲女士居將軍澳蔚藍灣畔6座，暫未找到相關個案。

48歲女士住何文田ONE Homantin

柴灣道33號香島5座有4宗個案，為一家人

何文田冠德苑冠昌閣亦有2宗個案，2個家庭曾互相探訪，疑有傳播

西灣河東欣苑歡欣閣及鰂魚涌寶峰園各有一宗個案，2人互不相識，但於6月1日曾去過太古城中心2期地下阿詩瑪雲南風味軒，當局認為時間相近，可能相關，餐廳已納入強檢

張竹君指，現時社區有10多條懷疑BA.2.12.1傳播鏈，目前全部患者病徵輕微，沒有嚴重個案，參考外地經驗，有關病毒分支傳播力更高，但未見引起的嚴重性有何不同。她又說，本港不同地區都有BA.2.12.1個案，可能存在隱性傳播，初時太古城有較多個案，之後何文田出現個案，現時將軍澳、鑽石山及沙田均有個案。

英國抵港患者確診 疑染BA.4或BA.5

至於63宗新增輸入個案中，其中有一人由英國5月29日抵港，第9日樣本確診，離開酒店後入住紅磡昇御門2座，帶L452R變異病毒，疑染BA.4或BA.5，曾於本周日(5日)下午1時至2時半去銅鑼灣A.T.A.S，周一(6日)下午3時至4時去海港城海運大廈3樓奇納百川，有關地方須納入強檢。