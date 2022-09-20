疫情｜港增5594宗確診 輸入個案佔135宗 多7名患者死亡(持續更新)

本港疫情持續，今日(20日)再新增5,594宗確診，本地個案佔5,459宗，包括1,348宗經核酸檢測確診個案及4,111宗在快測平台申報並經核酸檢測的呈報個案，輸入個案另有135宗；再多7宗離世個案，涉及4男3女，年齡介乎43至92歲，76位未完成接種三劑疫苗。第五波疫情累積至9,695宗死亡個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，現時為第五波疫情的反彈，近日有回落跡象，希望會繼續回落。

另外，醫管局公布，2,505名新冠肺炎確診病人留醫，當中235人是新增確診，451人入住隔離病房，132人入住二線隔離病房，492人入住北大嶼山醫院感染控制中心。新增10名病人危殆，新增7名病人嚴重。現時有56名危殆及49名嚴重病人留醫，其中20人危殆在深切治療部留醫。

學校接獲1007宗陽性個案 涉及589間學校

學校個案方面，今日有589間學校呈報1,007宗個案，涉名878學生及129名教職員，包括138間幼稚園、224間小學、211間中學、16間特殊學校；過去7日有366間學校呈報2宗或以上個案。有28間學校共32個班級需要停面授課1星期，當中有4間學校早前已建議個別班別停課，今日再有班別需要停課一周。

另外，院舍個案方面，有6間老人院舍及4間殘疾院舍出現確診個案，有12名院友疫染，共55人被列為密切接觸者，需要隔離。

Omicron BA.4或BA.5佔整體個案86.2%

根據最新數據，懷疑BA.4或BA.5的個案繼續增加，初步數據佔整體的86.2%，推算BA.5佔整體個案79.6%、BA.4 佔6.6%、BA.2.12.1佔2.3%、BA.2.2 佔11.5%。