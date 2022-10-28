疫情｜港增5656宗確診 輸入個案佔390宗 多7名患者離世

本港今日(28日)新增5,266宗本地新型肺炎確診個案，另外新增390宗輸入個案，當中包括369宗核酸檢測陽性（70宗確診、275宗無症狀感染及24宗狀況待定個案）及21宗快速抗原測試陽性個案。新增輸入個案當中，250宗涉及機場檢測樣本、83宗涉及第一至三日樣本，餘下57宗涉及第四至七日樣本。另外，再多7名患者離世。

截至10月28日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現191宗XBB、6宗XBD、6宗BA.2.75.2、5宗BA.4.6、11宗BF.7及19宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現6宗XBD、一宗BA.2.75.2及5宗BQ.1.1亞系個案。

至於本地BQ.1.1亞系個案，今日公布一宗本地BQ.1.1亞系個案，涉及一名27歲女子，居於油尖旺區，已接種兩劑疫苗。

3間院舍發現確診個案

院舍方面，3間安老院舍出現病例，涉及3名院友，5名院友被列為密切接觸者。

呈報陽性個案的安老院舍：

樂善老人院 (香港北角英皇道294號五洲大廈3字樓B、E室及4字樓B室)

環翠護老中心 (香港柴灣環翠道121-121A號柴灣戲院大廈2至4字樓)

和平之友護老院有限公司 (九龍長沙灣道39-41號地下及長沙灣道31-41號鴻運大廈1字樓至3字樓)

另外，學校呈報個案有535宗，涉及401間學校，有9間學校個別班別要暫停面授1星期，其中1間學校多於一個班別要停課，共10個班別暫停面授1星期。

新增多於一個班別需要停課的學校 ：