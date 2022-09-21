疫情｜港增5687宗確診 輸入個案佔146宗 多9名患者死亡(持續更新)

本港疫情持續，今日(21日)再新增5,687宗確診，本地個案佔5,541宗，包括1,586宗經核酸檢測確診個案及3,955宗在快測平台申報並經核酸檢測的呈報個案，輸入個案另有146宗，其中有36宗於機場發現，63宗在檢疫酒店確診，餘下42宗屬檢疫完成在社區發現的個案，另有5宗在七日後發現。再多9宗離世個案，涉及7男2女，年齡介乎66至92歲，7位未完成接種三劑疫苗。第五波疫情累積至9,704宗死亡個案。

另外，醫管局公布，2,402名新冠肺炎確診病人留醫，當中265人是新增確診，1217人入住隔離病房，132人入住二線隔離病房，492人入住北大嶼山醫院感染控制中心。新增6名病人危殆，新增7名病人嚴重。現時有54名危殆及46名嚴重病人留醫，其中18人危殆在深切治療部留醫。

學校接獲760宗陽性個案 涉及520間學校

學校個案方面，今日有520間學校呈報760宗個案，涉名647學生及113名教職員，包括105間幼稚園、222間小學、186間中學、13間特殊學校；過去7日有383間學校呈報2宗或以上個案。有10間學校有班級需要停面授課1星期，當中有1間學校早前已有個別班別停課。

香港李寶椿聯合世界書院全校停課一周。



而院舍個案方面，有2間老人院舍及2間殘疾院舍出現確診個案，有5名院友疫染，共39人被列為密切接觸者，需要隔離。

懷疑BA.4或BA.5的個案初步佔整體84%

根據最新數據，懷疑BA.4或BA.5的個案，初步數據佔整體的84%，其中BA.5佔整體個案78%。