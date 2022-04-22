疫情｜港增574宗確診多15死　逾20名DSE考生竹篙灣應考 (持續更新)

第五波疫情確診回落，本港今日新增574宗確診個案，低於昨日公布的628宗，當中包括290宗核酸檢測陽性個案，以及284宗經快速抗原檢測呈報個案，是本港連續8日少於1,000宗確診，第五波至今累計約1,188,277宗個案；另再多15名患者死亡，累計9,014宗死亡個案，病死率0.76%。

一印 傭社區檢測確診陽性 疑屬復陽

在新增個案中，11宗屬輸入個案，7宗是機場檢測確診，當中4宗在本月20日經CX100從澳洲抵港，其他3宗由加拿大、英國及墨西哥抵港；另4宗輸入個案，則在檢疫酒店確診，分別自南韓、美國、法國及印尼抵港；餘下一宗是在第12日於社區檢測中心找到的陽性個案，涉及一名38歲外傭，她在本月8日從印尼抵港，病毒量低，當局懷疑是復陽個案。

78歲長期病患男打3針染疫亡

死亡個案方面，再多15名患者離世，全部為65歲以上的長者，其中一名93歲女病人是本月20日離世，其餘14名昨日離世的患者涉及8男6女，年齡由75至103歲，當中4人無接種疫苗，7人打1針，2人打2針，1人打3針，該名打3針的死者為：

78歲男子，本身有血壓高、血脂高及冠心病等長期病患

299間學校復課 1學生快測陽性

此外，今日有299間學校恢復面授課，收到1間學校呈報快測染疫個案，涉及1名學生。至於院舍無新增爆發，惟在現有爆疫院舍中，其中5間安老院舍及2間殘疾人士院舍再有新增個案，涉及11名院友。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，今日中學文憑試(DSE)開考，有20多名考生到竹篙灣應考，並認為政府有預防措施，即使有考生事後確診，同場考生亦不會列為密切接觸者。

報道指研放寬熔斷機制 食衛局正評估風險

對於報道指，政府將宣布放寬抵港航班熔斷機制，由以往一班機有3人確診就要停飛一星期，放寬至5人。歐家榮回應指，食物及衛生局正進行風險評估，有決定後會公布。

料放寬社交措施後有反彈 歐家榮： 政府有預案控制

被問到怎樣評估本港連日來確診個案減少，歐家榮承認疫情在過去一斷時間緩慢下降，維持在500至600宗左右，反映疫情進入穩定階段，但確診數字仍高，市民要保持謹慎。他指，面對復課和社交距離設施放寬，需要一至兩星期觀察對疫情的影響，預期確診數字會略有上升，然而如疫情無反彈或持續下降，政府認為可分階段放寬社交距離措施，政府亦有預備方案，控制疫情反彈。