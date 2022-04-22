疫情｜港增574宗確診多15死　21名DSE考生竹篙灣應考 (持續更新)

第五波疫情確診回落，本港今日新增574宗確診個案，低於昨日公布的628宗，當中包括290宗核酸檢測陽性個案，以及284宗經快速抗原檢測呈報個案，是本港連續8日少於1,000宗確診，第五波至今累計約1,188,277宗個案；另再多15名患者死亡，累計9,014宗死亡個案，病死率0.76%。

一印 傭社區檢測確診陽性 疑屬復陽

在新增個案中，11宗屬輸入個案，7宗是機場檢測確診，當中4宗在本月20日經CX100從澳洲抵港，其他3宗由加拿大、英國及墨西哥抵港；另4宗輸入個案，則在檢疫酒店確診，分別自南韓、美國、法國及印尼抵港；餘下一宗是在第12日於社區檢測中心找到的陽性個案，涉及一名38歲外傭，她在本月8日從印尼抵港，病毒量低，當局懷疑是復陽個案。

78歲長期病患男打3針染疫亡

死亡個案方面，再多15名患者離世，全部為65歲以上的長者，其中一名93歲女病人是本月20日離世，其餘14名昨日離世的患者涉及8男6女，年齡由75至103歲，當中4人無接種疫苗，7人打1針，2人打2針，1人打3針，該名打3針的死者為：

78歲男子，本身有血壓高、血脂高及冠心病等長期病患

299間學校復課 1學生快測陽性

此外，今日有299間學校恢復面授課，收到1間學校呈報快測染疫個案，涉及1名學生。至於院舍無新增爆發，惟在現有爆疫院舍中，其中5間安老院舍及2間殘疾人士院舍再有新增個案，涉及11名院友。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，今日中學文憑試(DSE)開考，有20多名考生到竹篙灣應考，並認為政府有預防措施，即使有考生事後確診，同場考生亦不會列為密切接觸者。

教育局表示，文憑試首日共有21名考生在竹篙灣應考，涉及11名檢疫考生及10名確診考生，其中一名確診考生因身體不適而選擇不應考，餘下18人在開考前已入住，其餘3人則今早乘抗疫的士前往隔離試場應考。今早考評局及抗疫的士熱線並未接獲考生需即時安排前往隔離試場應考的要求。

報道指研放寬熔斷機制 食衛局正評估風險

對於報道指，政府將宣布放寬抵港航班熔斷機制，由以往一班機有3人確診就要停飛一星期，放寬至5人。歐家榮回應指，食物及衛生局正進行風險評估，有決定後會公布。

料放寬社交措施後有反彈 歐家榮： 政府有預案控制

被問到怎樣評估本港連日來確診個案減少，歐家榮承認疫情在過去一斷時間緩慢下降，維持在500至600宗左右，反映疫情進入穩定階段，但確診數字仍高，市民要保持謹慎。他指，面對復課和社交距離設施放寬，需要一至兩星期觀察對疫情的影響，預期確診數字會略有上升，然而如疫情無反彈或持續下降，政府認為可分階段放寬社交距離措施，政府亦有預備方案，控制疫情反彈。