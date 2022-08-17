疫情｜港增5757宗確診 194宗輸入個案 多4名患者死亡 (持續更新)

本港疫情持續，確診數連續兩日突破五千宗！今日（17日）再新增5,757宗確診，本地個案5,563宗，包括2167宗經核酸檢測確診個案，以及3,396宗在快測平台申報並經核酸檢測的呈報個案，以及194宗輸入個案，包括173宗核酸及21宗快測陽性核實個案。

輸入個案中，89宗在機場找到，54宗於檢疫設施中發現，另有51宗於檢疫後發現，當中有38宗是第4至第7日在社區檢測中心確診。分別來自43個地方，有5個地方多過10宗，包括泰國、英國、美國、印度、菲律賓。

新增4宗死亡個案，第五波疫情確診死亡人數為9,370宗。新增死亡個案涉及2男2女，介乎52至96歲，當中包括：

52歲女病人，無接種疫苗，有肝癌擴散至淋巴，8月3日到急症室求醫，核酸檢測陽性，其後入院治療及處理肝癌引致的肚脹。8月11日轉往靈實醫院，延至昨日不治。

69歲男病人，已接種兩劑疫苗，曾做器官移植，有淋巴癌需要接受化療。8月8日到威爾斯親王醫院求醫，入病房開抗新冠病毒藥，惜其淋巴癌轉差昨日離世。

89歲男病人，無接種疫苗，有前列腺癌，7月23日到天水圍醫院急症室，有發燒、痰、全身無力，快測陽性，收入病房，昨日離世。

96歲女病人，無接種疫苗，有高血壓等長期病患，有不能呼吸、發燒、痰等，8月15日威爾斯親王醫院急症室，肺有花的情況，情況持續轉差，留醫至昨日不治。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻公布，1,875名新冠肺炎確診病人留醫，當中273人是新增確診，518人入住隔離病房，141人入住二線隔離病房，601人入住北大嶼山醫院感染控制中心，214名是新增確診隔離病人。新增9名病人危殆，新增9名病人嚴重。現時有32名危殆及33名嚴重病人留醫，其中10人危殆在深切治療部留醫。

劉家獻表示，60歲以上患者入院比例明顯有上升趨勢，呼籲長者盡快打針。他提到，一名離世癌症病人沒有接種新冠疫苗，反映或有人認為身體差不應打疫苗，他強調這個想法是錯的，因他們抵抗力差才更要打疫苗。

他又提到，由7月頭開始，至7月中至近2星期更急升。擔心社區感染人數增加，長者受感染機會更大。長者不少沒有打齊3針，遲服藥及求醫死亡率會增加。當局正處於第2階段調動病床計劃，到300入院人數，便會啟動第3階段。主要是將非緊急服務作調動，如預約手術、內窺鏡延遲，以增加人手服務新冠病人。如60歲以上長者感染能早呈報、早服藥，可減低入院需要。如病人能上載資到衞生防護中心，醫管局會致電長者，詢問有否不適及預約看醫生，但有長者因種種原因不接聽電話，故呼籲60歲或以上長者，如上報感染，有電話的話要接聽，亦呼籲家人幫忙，有需要多探訪獨居老人，給予支援

學校接獲74宗陽性個案 涉及48間學校

由於不少學校已放假，故呈報數字會較少，今日學校呈報74宗個案，來自48間學校，有4間學校部分班別需要停課：

香港青年協會鄭堅固幼稚園K2A班

欣苗幼稚園

維多利亞（何文田）國際幼兒園K1

American International School (Primary Branch)幼稚園

另外，3間老人院出現確診個案，共有9名院友及2名員工確診；1間殘疾院舍出現確診個案，共有1名院友及名職員確診。4間院舍共有94名院友列為密切接觸者，並需接受檢疫。在過去7日，共錄得44間院舍有新增呈報個案，涉及57名院友及15名職員。

確診老人院當中的翡翠長者之家，全院需要撤離。歐家榮表示，關注到長者個案數字有所增加，在8月1日至14日，有15,443宗個案涉60歲以上長者，佔同期個案24.5%。確診長者大多涉居住於社區，院舍僅佔小部分。與6月初時比較，當時60歲以上長者佔整體約18%。他續指，60歲以上長者如無打針，感染病死率為8.63%，即每12個60歲以上長者感染，便有1人死亡。如打3針，病死率是0.13%，有60倍差距。

懷疑BA.4或BA.5的個案初步數據佔整體的24.5%

懷疑BA.4或BA.5的個案繼續增加，初步數據佔整體的24.5%，超越BA.2.12.1的7.4%。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，過去數周上升趨勢似乎放緩，但長遠來看每日個案數字仍繼續上升，預料BA.5佔整體個案比例增加時，每日數字會持續攀升。當局會持續密切監察，並精準抗疫避免收緊防疫措施。



他提到，已經推出一系列措施提高長者疫苗接種率，包括派遣外展隊為院舍院友接種疫苗。他呼籲社區長者盡快接種疫苗，提到當局有上門接種服務，如果長者行動不便可預約有關服務。