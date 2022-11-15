疫情｜港增5951宗確診　輸入個案佔520宗　多13名患者離世

本港今日(15日)新增5.951宗新型肺炎確診個案。在新增的520宗輸入個案當中，當中包括470宗核酸檢測陽性（91宗確診、348宗無症狀感染及31宗狀況待定個案）及50宗快速抗原測試陽性個案。新增輸入個案當中，306宗涉及機場檢測樣本、136宗涉及第一至三日樣本，餘下78宗涉及第四至七日樣本。再多13名患者離世，分別為10男3女，年齡介乎54至93歲，有3位來自院舍，另有3位無打針資料，8位打了3針、1位打了2針、另外1位則打了一針。

醫管局公布，截至今日凌晨零時零分，共有2,194名確診2019冠狀病毒病的病人留醫治療，當中有316名新增確診病人，留醫的病人中，190名病人正接受氧氣治療，另有13名病人需要以呼吸機協助呼吸。需要入住隔離設施的病人中，526名病人在隔離病房，176名病人在二線隔離病房，552名病人在北大嶼山醫院香港感染控制中心，當中合共有236名是新增確診病人。新增呈報三名危殆病人及12名嚴重病人，現時合共有40名危殆及45名嚴重病人，當中九名危殆病人正接受深切治療。另外，251名病人康復，當中201名病人出院。

院舍方面，9間安老院舍出現確診個案，涉及9名院友及2名員工，42名院友被列為密切接觸者；1間殘疾院舍出現確診個案，涉及1名院友，5名院友被列為密切接觸者。

呈報陽性個案的安老院舍：

崇明護老之家 (青山公路藍地段22咪半柏傑花園A座及B座地下、一樓及二樓)

明愛富亨苑 (新界大埔富亨邨亨榮樓地下及1字樓)

嗇色園主辦可善護理安老院 (新界大埔富善邨善景樓地下及二樓)

富嘉護老院有限公司 (新界大埔運頭角里4號富景大廈2字樓及3字樓)

明愛盈水閣 (新界元朗水邊圍邨盈水樓三字樓)

順景護理中心 (新界大埔舊墟直街22至28號順景樓地下)

善頤（萬基）護老院 (九龍窩打老道86號萬基大廈2字樓)

紫雲間沁怡護養院 (九龍慈雲山慈樂邨樂歡樓低層2字樓（部分）、地下（部分）、1字樓至6字樓及7字樓（部分)

華門居護理院舍 (香港華貴道3號華貴邨華貴坊1字樓平台31號舖)

呈報陽性個案的殘疾人士院舍：

扶康會柔莊之家 (新界屯門青山灣青山公路396號) [確診院友數目: 1; 確診員工數目: 0; 密切接觸者數目（院友）: 5; 密切接觸者數目（員工） : 0 ]

至於學校方面，當局接獲1281宗陽性個案，分別來自683間學校，涉及1068名學生及213名教職員，共22班需停課一周。

新增多於一個班別需要停課的學校 (*涉及三個班別)

路德會呂祥光中學*

筲箕灣官立中學

萬鈞伯裘書院

佛教中華康山學校*

聖公會林護紀念中學

德聯誼總會李金小學

本地BQ.1.1亞系個案

一名74歲女士，居於西貢區，已接種四劑疫苗。

一名27歲女士，居於東區，沒有接種疫苗。

一名30歲女士，居於東區，已接種三劑疫苗。

一名6歲女童，居於中西區，已接種三劑疫苗。

本地XBB亞系個案：