疫情｜港增5953宗確診 輸入個案佔364宗 再多7名患者離世

本港今日(22日)新增5,953宗本地新型肺炎確診個案，另外新增364宗輸入個案，當中包括344宗核酸檢測陽性（58宗確診、270宗無症狀感染及16宗狀況待定個案）及20宗快速抗原測試陽性個案。新增輸入個案當中，224宗涉及機場檢測樣本、83宗涉及第一至三日樣本，餘下57宗涉及第四至七日樣本。另外，再多7名患者離世。

衞生防護中心透過基因分析，密切監察陽性檢測個案涉及新發現變異病毒株的情況。截至今日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現132宗XBB、6宗XBD、6宗BA.2.75.2、4宗BA.4.6、8宗BF.7及12宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現5宗XBD及2宗BQ.1.1亞系個案。



衞生署公共衞生化驗服務處於10月13日至19日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約0.3%及91.8%（七天移動平均比例）。



此外，截至今日零時零分，於第五波疫情期間共錄得10,109宗死亡個案曾對新型冠狀病毒呈陽性，當中由醫院管理局及公眾殮房報告的個案分別為10,024宗及82宗，以及3宗由香港中文大學醫院報告的個案。至今本港累計死亡個案共有10,322宗。