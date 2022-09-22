疫情｜港增5990宗確診 輸入個案佔163宗 多17名患者死亡(持續更新)

本港疫情持續，今日(22日)再新增5,990宗確診，本地個案佔5,827宗，包括1,466宗經核酸檢測確診個案及4,361宗在快測平台申報並經核酸檢測的呈報個案，輸入個案另有163宗，其中有36宗於機場發現，63宗在檢疫酒店確診，餘下42宗屬檢疫完成在社區發現的個案，另有5宗在七日後發現。再多17宗離世個案，涉及9男8女，年齡介乎55至99歲，12位未完成接種三劑疫苗。第五波疫情累積至9,721宗死亡個案。

疫情似已到頂峰或近高位，對放寬檢疫期方面，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，疫情方面清晰見到，穩步向下，他形容這段時間是「黃金機會」，呼籲市民盡快接種疫苗。他又指，特首和局長已說明，會疫情可控下會放寬措施，暫時未有定案，會適時公布。

另外，醫管局公布，2,290名新冠肺炎確診病人留醫，當中245人是新增確診，1146人入住隔離病房，132人入住二線隔離病房。新增3名病人危殆，新增4名病人嚴重。現時有49名危殆及41名嚴重病人留醫，其中20人危殆在深切治療部留醫。

再多7間院舍出現確診個案

院舍個案方面，有5間老人院舍及2間殘疾院舍出現確診個案，共7名院友疫染，28人被列為密切接觸者，需要隔離。過去7天一共有36間院舍出現個案，數字較前兩周分別有56間及52間回落。

學校接獲746宗陽性個案 涉及520間學校

學校個案方面，今日有520間學校呈報746宗個案，涉名636學生及110名教職員，包括102間幼稚園、207間小學、197間中學、 14間特殊學校；過去7日有336間學校呈報2宗或以上個案。有18間學校有班級需要停面授課1星期。另外，早前已有班級停課的3間學校，再有新增班級須停課。

懷疑BA.4或BA.5的個案初步佔整體84.9%

Omicron 變種病毒方面，感染Omicron BA.4或BA.5佔整體個案84.9%；其中感染BA.5佔整體個案78.36％、感染BA.4佔整體個案6.54％、感染BA.2.2佔10.8％、感染2.12.1佔4.3%。

歐家榮表示，BA.5已成本港主流病毒株，而BA.5近期升幅放緩，料疫情或到頂峰或有放緩的情況。另外，他又指7天移動平均數字有下降，可證疫情已趨平穩及向下，加上BA.5的個案已佔高位，當BA.5的個案過87成，個案會減少。