熱門搜尋:
特首選舉 疫情 消費券 快速測試 烏克蘭局勢 全民檢測 樓價 MIRROR
返回
本地
2022-04-19 16:42:35

疫情｜港增600宗確診多17死　復課首日15師生快測陽性

分享：
本港今日新增600宗確診，再多17死亡。

本港今日新增600宗確診，再多17人死亡。

本港疫情持續回落，今日新增600宗確診個包括320宗核酸檢測陽性個以及280宗經快速抗原檢測呈報個案本港連續5日少於1,000宗確診第五波疫情累計1,186,407宗個案；另外，學校今日起分階段恢復面授課堂，當局接獲15名師生快速測試陽性個案，同時政府今日推出「康復紀錄二維碼」，同時「安心出行」亦推出更新版本，可以儲存康復紀錄二維碼及電子針衛生防護中心總監徐樂堅指對於假期的人流聚集對疫情發展的影響，需要3至5日才會看到轉

澳洲抵港男學生社區檢測確診  料屬復陽

在今日新增個案中，有11宗為輸入個案，分別來自新加坡、澳洲、德國、英國、泰國、印尼及南非等，當中有一名15歲澳洲抵港男學生，已接種2針疫苗，在本月6日乘CX100抵港，該航班另有2宗陽性個案，惟屬不同機艙，該名男學生在抵港第12天於社區檢測中心確診，並無病徵，CT值36和39，病毒量低，當局在他入住的檢測酒店於同一時段內沒有發現個案，目前相信該男學生為復陽個案，其病毒樣本正在分析是否涉及變種病毒株。

再多17名確診病人離世，令今波疫情累計死亡個案共8,963宗，當中16人昨日通報，包括8男8女，年齡介乎33至97歲，死者中4人來自院舍，10人沒有打疫苗，3人打一針，3人打2針，當中3名患者較為年輕，包括：

  • 33歲男，有濫藥史，且有嚴重免疫力不足，入院時有發燒及肚瀉，同時血壓低，院方已為病人注射強心藥，並在深切治療部急救治療，有使用抗病毒藥和抗生素以減少細菌感染，但病人情況轉差，使用呼吸機協助亦不幸在昨日離世。
  • 52歲男，有患癌症並擴散到腦部
  • 58男，癌症復發，屬高危險人士，入院治理後來離世

徐樂堅：學校有個案不一定反映學校爆疫

另外，衛生防護中心總監徐樂堅表示，學校今日起分階段復課首日，當局收到呈報個案，在52間小學中，有2名學生快測陽性；在65間國際學校中，有1位老師及12位學生快速測試陽性，他們均來自同一間國際學校，其中10名為小學生、2名為中學生，除了有2個班別分別涉及2位同學，其他則分散在不同班級。徐樂堅說，今天首日復課，可以肯定他們不是在學校感染，而是應該在家中或社區感染，不過感染途徑難以作準。他強調學校有個案未必一定反映學校有爆發，因為學童放學後大多會回家，社區感染和家庭感染亦會導致學童缺席的情況。

康復紀錄二維碼今推出　「安心出行」更新可供儲存

副政府資訊科技總監黃志光宣布，政府推出「康復紀錄二維碼」，康復碼有效期半年，期間當「疫苗通行證」使用，逾期後二維碼呈現紅色外框提示打針，而在有關二維碼失效後，康復者須按「疫苗通行證」規定打針，方可進入相關處所；同時政府今日推出安心出行」更新版本，容許可以儲存康復紀錄二維碼及電子針卡，電子針卡會再精簡，並容許儲存最近3針疫苗紀錄。

徐樂堅指，對於假期的人流聚集對疫情發展的影響，需要3至5日才會看到轉變。 歐家榮交代本港今日確診數字 何婉霞指，本港再多17名患者離世。 黃志光交代，政府今日推出的政府推出「康復紀錄二維碼」詳情。
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受