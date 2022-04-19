疫情｜港增600宗確診多17死　復課首日15師生快測陽性

本港疫情持續回落，今日新增600宗確診個案，包括320宗核酸檢測陽性個案，以及280宗經快速抗原檢測呈報個案，是本港連續5日少於1,000宗確診，第五波疫情累計1,186,407宗個案；另外，學校今日起分階段恢復面授課堂，當局接獲15名師生快速測試陽性個案，同時政府今日推出「康復紀錄二維碼」，同時「安心出行」亦推出更新版本，可以儲存康復紀錄二維碼及電子針卡。衛生防護中心總監徐樂堅指，對於假期的人流聚集對疫情發展的影響，需要3至5日才會看到轉變。

澳洲抵港男學生社區檢測確診 料屬 復陽

在今日新增個案中，有11宗為輸入個案，分別來自新加坡、澳洲、德國、英國、泰國、印尼及南非等，當中有一名15歲澳洲抵港男學生，已接種2針疫苗，在本月6日乘CX100抵港，該航班另有2宗陽性個案，惟屬不同機艙，該名男學生在抵港第12天於社區檢測中心確診，並無病徵，CT值36和39，病毒量低，當局在他入住的檢測酒店於同一時段內沒有發現個案，目前相信該男學生為復陽個案，其病毒樣本正在分析是否涉及變種病毒株。

再多17名確診病人離世，令今波疫情累計死亡個案共8,963宗，當中16人昨日通報，包括8男8女，年齡介乎33至97歲，死者中4人來自院舍，10人沒有打疫苗，3人打一針，3人打2針，當中3名患者較為年輕，包括：

33 歲男，有濫藥史，且有嚴重免疫力不足，入院時有發燒及肚瀉，同時血壓低，院方已為病人注射強心藥，並在深切治療部急救治療，有使用抗病毒藥和抗生素以減少細菌感染，但病人情況轉差，使用呼吸機協助亦不幸在昨日離世。

52 歲男，有患癌症並擴散到腦部

58 男，癌症復發，屬高危險人士，入院治理後來離世

徐樂堅：學校有個案不一定反映 學校爆疫

另外，衛生防護中心總監徐樂堅表示，學校今日起分階段復課首日，當局收到呈報個案，在52間小學中，有2名學生快測陽性；在65間國際學校中，有1位老師及12位學生快速測試陽性，他們均來自同一間國際學校，其中10名為小學生、2名為中學生，除了有2個班別分別涉及2位同學，其他則分散在不同班級。徐樂堅說，今天首日復課，可以肯定他們不是在學校感染，而是應該在家中或社區感染，不過感染途徑難以作準。他強調學校有個案未必一定反映學校有爆發，因為學童放學後大多會回家，社區感染和家庭感染亦會導致學童缺席的情況。

康復紀錄二維碼今推出 「安心出行」更新可供 儲存

副政府資訊科技總監黃志光宣布，政府推出「康復紀錄二維碼」，康復碼有效期半年，期間當「疫苗通行證」使用，逾期後二維碼呈現紅色外框提示打針，而在有關二維碼失效後，康復者須按「疫苗通行證」規定打針，方可進入相關處所；同時政府今日推出「安心出行」更新版本，容許可以儲存康復紀錄二維碼及電子針卡，電子針卡會再精簡，並容許儲存最近3針疫苗紀錄。