疫情｜港增6054宗確診 243宗輸入個案 多5名患者死亡 (持續更新)

本港疫情持續，確診數今日突破六千宗！今日（18日）再新增6,054宗確診，本地個案5,811宗，包括2184宗經核酸檢測確診個案，以及3,627宗在快測平台申報並經核酸檢測的呈報個案，以及243宗輸入個案，包括212宗核酸及31宗快測陽性核實個案。新增5宗死亡個案，涉及4男1女，年齡介乎50至92歲，當中僅1人已打3針，第五波疫情確診死亡人數為9,375宗。

輸入個案中，121宗在機場找到，51宗於檢疫設施中發現，另有50宗第4至7日於檢疫發現；第8至14日則21宗。來自49個地方，包括7個地方輸入多過10宗。包括31宗印度、27宗泰國及英國、20宗菲律賓、14宗新加坡、13宗日本、12宗加拿大。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏指，1,886名新冠肺炎確診病人留醫，當中265人是新增確診，506人入住隔離病房，146人入住二線隔離病房，609人入住北大嶼山醫院感染控制中心，212名是新增確診隔離病人。新增7名病人危殆，新增2名病人嚴重。現時有34名危殆及22名嚴重病人留醫，其中9人危殆在深切治療部留醫。另再多248名病人康復，包括206名病人出院。關慧敏指，長者入院情況有上升趨勢，並指上月起已加強確診病人的檢測出院安排。

學校接獲74宗陽性個案 涉及48間學校

今日學校呈報48宗個案，來自36間學校，有2間學校部分班別需要停課。過去7日共5間學校呈報2宗或以上個案。2間學校有個別班級需要停課一周，包括：

粉嶺嘉福邨嘉福浸信會幼兒園PN班

九龍城香港澳洲國際學校6J班

另外，6間院舍亦有新增個案，包括4間安老院及2間殘疾院舍：

鳳凰奧運護老院有限公司

北區雅苑

心悠居長者之家

基督教靈實協會靈實護養院

香港善導會秦石中途宿舍

香港心理衞生會李鄭屋宿舍

被問確診數字升得急，衛生防護中心如何評估，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，疫情趨勢一直都無下跌，仍在慢慢上升中，認為與BA.5的個案升緊、有人未打針有關，如老人家和小朋友打針率不算好高。她又指，涉及一院舍老人家個案，只是為穩陣起見，當她是新個案，將部分人列密切接觸者，但經調查，料該個案是復陽個案，認為只是因為採用謹慎的處理方法，才會發生這事件。