疫情｜港增6260宗確診 輸入個案佔174宗 多10名患者死亡(持續更新)

本港疫情持續，今日(19日)再新增6,260宗確診，本地個案佔6,086宗，包括1,479宗經核酸檢測確診個案及4,607宗在快測平台申報並經核酸檢測的呈報個案，輸入個案另有174宗；再多10宗離世個案，涉及7男3女，年齡介乎55至93歲，7位未完成接種三劑疫苗。第五波疫情累積至9,688宗死亡個案。

輸入個案中，有95宗在機場發現，47宗在檢疫設施中發現，另有25宗為第4至7日於檢疫後發現；至於死亡個案當中，其中55歲死者，本身有小腦麻痺，糖尿病及高血壓，沒有自理能力，9月初因發燒入院，檢測揭新冠病毒量高，肺片比較花，服用抗病毒藥亦沒有好轉。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，在輸入個案方面，本港目前有較嚴謹的測試，抵港人士需接受較頻密的檢測，希望可做到風險管控，並指會密切留意情況及相關數據。他又提到，是否放寬社交距離措施需審視一系列因素，包括疫情走勢，並指接種疫苗仍然是控制疫情的重要措施。

另外，醫管局公布，2,647名新冠肺炎確診病人留醫，當中233人是新增確診，468人入住隔離病房，171人入住二線隔離病房，493人入住北大嶼山醫院感染控制中心。新增7名病人危殆，新增11名病人嚴重。現時有56名危殆及59名嚴重病人留醫，其中17人危殆在深切治療部留醫。

學校接獲1881宗陽性個案 涉及886間學校

學校方面，當局上周五起收到1,881宗個案呈報，1,618名是學生，263是涉及教職員，涉及886間學校，包括207幼稚園幼兒中心、345小學、291中學、23特殊學校。另外，20間學校22班別有聚集性情況，已建議個別班級停課，涉及8間幼稚園幼兒中心、2間小學、9間中學及1間特殊學校。而粉嶺神召會幼稚園需要全校停課。

另外，4間院舍有新增個案，涉及3間安老院舍共7名院友，以及1間殘疾院舍共1名院友，共有58名院友需要檢疫。

Omicron BA.4或BA.5佔整體個案84.1%

根據最新數據，懷疑BA.4或BA.5的個案繼續增加，初步數據佔整體的84.1%，推算BA.5佔整體個案77.6%、BA.4 佔6.48%、BA.2.12.1佔2.7%、BA.2.2 佔13.2%。