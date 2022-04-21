疫情｜港增628宗確診多26死　增7師生快測陽性 (持續更新)

第五波疫情確診回落，本港今日新增628宗確診個案，略低於昨日的668宗，當中包括317宗核酸檢測陽性個案，以及311宗經快速抗原檢測呈報個案，是本港連續7日少於1,000宗確診，第五波至今累計1,187,703宗個案；另再多26名患者死亡，累計8,999人死亡，病死率0.76%。

在新增個案中，有25宗輸入個案，16宗在機場發現，另9宗在檢疫酒店確診。大韓航空由首爾來港的KE607航班，由於有至少一宗確診，以及多名乘客未能符合《預防及控制疾病規例》第599H章規定，明日起至本月28日，禁止抵港7日。

59 歲末期癌男染疫亡

今日再多26宗死亡個案，5宗屬延後呈報，3宗由公眾殮房呈報。18宗昨日離世個案中，涉及11男7女，介乎59至98歲，當中4人來自院舍；18名離世患者中，9人無打針，3人打1針，6人打2針，15人是65歲以上長者，其中一人較為年輕：

59 歲男子，有兩種癌症在身，其中一種是末期癌症，屬高危病人。

在學校方面，今日有250間小學及國際學校復課，其中6間學校有師生染疫，共涉及5名教職員及2名學生。

衛生署昨上載近兩周患者個案至康復者平台

至於政府早前推出「康復紀錄二維碼」，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，衛生署早前已上傳本月6日或以前的個案，但發現部分近兩周呈報個案的市民，未能下載康復碼，故昨日已將近兩周呈報個案的資料上傳，涉逾118萬名患者資料。他澄清有報道指，有40萬呈報個案資料仍未上傳並不正確，強調當局一直有及時更新資料，並無積存大量個案。

此外，食物及衛生局副局長徐德義表示，自本周二起向60歲以上長者派發快測套裝以來，至今已派發約50萬份快測套試，當局昨日起已補充更多快測套裝，長者即使不是會員也可以領取快測套裝，但需要出示身分證明。他又說，相關計劃直至5月底，呼籲長者毋須急於這幾天內領取。

Prenetics 漏通知480多宗檢測結果 醫管局保留追究權利

對於病毒檢測承辦商Prenetics因人手輸入資料時出現錯誤，有482名曾接受檢測的市民，未獲發電話短訊，當中涉及25名檢測呈陽性的病人。醫管局總行政經理何婉霞指，局方對事件表示極度遺憾及失望，已發出警告信，要求承辦商檢討及向受影響公眾致歉，並指醫管局要求承辦商提交報告，執行改善建議，並保留追究權利。