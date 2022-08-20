疫情｜港增6389宗確診　179宗輸入個案　多5名患者死亡(持續更新)

衞生署表示，本港累計有1,904名確診病人留院，包括266宗新增個案，累計40人危殆，27人嚴重，1271宗要入住隔離設施。另外，本港多5宗離世個案，包括1男4女，年齡由55歲至99歲，全部均未完成接種疫苗，其中一人無接種過新冠疫苗。

5宗離世個案中，89歲男，家人同住，打過兩針，患有高血壓，心臟有問題，前列腺肥大，曾經試過腸癌，17日到伊利沙伯急症室求診；99歲女性，接種2針，切除一邊腎，胃部曾動手術，核酸陽性入住內科病發，19日心臟停頓，急救後不治；55歲女性，接種2針，腸癌擴散淋巴，18日因到急症室求醫，19日離世；90歲女性，打了2針，冠心病、腎衰竭、皮膚癌等，有認知障礙。11日入院，快測呈陽性，用口服藥，情況沒有改善，給了瑞德西韋，昨日離世；81歲女性，沒有打針，有高血壓、血脂，冠心病，7月30日去急症室，用口服藥，19日離世。