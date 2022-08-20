疫情｜港增6389宗確診　179宗輸入個案　多5名患者死亡(持續更新)

本港疫情持續，確診數連續三天突破六千宗！今日(20日)再新增6,389宗確診，本地個案6,210宗，輸入個案有179宗。再多5名確診者離世。
衞生署表示，本港累計有1,904名確診病人留院，包括266宗新增個案，累計40人危殆，27人嚴重，1271宗要入住隔離設施。另外，本港多5宗離世個案，包括1男4女，年齡由55歲至99歲，全部均未完成接種疫苗，其中一人無接種過新冠疫苗。
5宗離世個案中，89歲男，家人同住，打過兩針，患有高血壓，心臟有問題，前列腺肥大，曾經試過腸癌，17日到伊利沙伯急症室求診；99歲女性，接種2針，切除一邊腎，胃部曾動手術，核酸陽性入住內科病發，19日心臟停頓，急救後不治；55歲女性，接種2針，腸癌擴散淋巴，18日因到急症室求醫，19日離世；90歲女性，打了2針，冠心病、腎衰竭、皮膚癌等，有認知障礙。11日入院，快測呈陽性，用口服藥，情況沒有改善，給了瑞德西韋，昨日離世；81歲女性，沒有打針，有高血壓、血脂，冠心病，7月30日去急症室，用口服藥，19日離世。
九龍城約克國際幼稚園4師生染疫需停課
多5間院舍出現陽性個案，包括2間安老院及3間殘疾院舍，當中17人需要接受檢疫。學校方面就沒有停課需要。昨日下午有收到九龍城約克國際幼稚園，K2L2 Queens下午班有3學生1老師確診，需要停課1星期。
預期會面對BA.5成為主流
防護中心表示，Omicron BA.5變異病毒株比例上升至30.2%，BA2.12.2比例為12.9%。當局到考慮每天檢測、入院、檢測中心檢測、污水檢測等指標，過去數天增速較快，如維持升勢，個案會再進一步上升，當局又發現污水檢測病毒量創3月以來新來，預計趨勢未來一段時間會持續。
當局預期會面對BA.5成為主流。現時可以見到，距離第五波的高峰已經2、3個月，相信當時確診的市民免疫力下降，可能會再感染，呼籲沒有打齊針的市民可以接種，保護自己。另外，市民若有病徵，應該測試，應該透過網上平台呈報，方便準備藥物。